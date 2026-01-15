Ryanair nu vrea internetul Starlink la bordul aeronavelor pe care le deține. Explicația companiei

Serviciul de internet Starlink nu va fi implementat la bordul avioanelor Ryanair. Anunțul a fost făcut de ecompanie, care invocă majorarea consumului de combustibil generată de antenă și durata relativ scurtă a zborurilor operate, potrivit Reuters.

Decizia vine la o zi după ce Lufthansa a anunțat un acord pentru instalarea internetului oferit prin sateliții lui Elon Musk pe avioanele sale. Anul trecut, compania scandinavă SAS a ales același furnizor, argumentând că sistemul are o rezistență aerodinamică mai mică decât alternativele existente.

Directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, a declarat că montarea antenei pe fuselaj ar implica „o penalizare de aproximativ 2% la consumul de combustibil”, cauzată de greutate și de rezistența aerodinamică.

„Nu credem că pasagerii noştri sunt dispuşi să plătească pentru Wi-Fi pe un zbor mediu de o oră”, a spus O'Leary.

El a subliniat că modelul de afaceri al Ryanair se bazează pe costuri cât mai reduse și pe rotații rapide ale aeronavelor, aspecte care fac dificilă justificarea economică a unei asemenea investiții.

Compania aeriană low-cost Ryanair ia în calcul suspendarea sau reducerea mai multor rute operate de pe aeroportul Charleroi–Bruxelles Sud, ca reacție la majorarea taxelor aeroportuare din Belgia. Potrivit presei belgiene, pe lista internă a operatorului se află și destinații din România, respectiv Cluj-Napoca și Iași.

Recent, publicația Lardennais scria că Ryanair a identificat șapte rute care riscă să fie eliminate de la Charleroi. Este vorba despre Cluj-Napoca și Iași, Lodz din Polonia, Oviedo din Spania, Rovaniemi din Finlanda, Billund din Danemarca și Catania din Italia.

Decizia vine în contextul în care Ryanair a anunțat deja retragerea a cinci dintre cele 18 aeronave staționate la Charleroi–Bruxelles Sud. Măsura este un răspuns direct la creșterea taxelor aeroportuare decisă de guvernul federal belgian și de autoritățile locale.

Oficialii aeroportului și-au exprimat îngrijorarea privind impactul asupra traficului aerian și turismului.

„Ne temem că rutele către România sau Polonia vor fi primele vizate”, a declarat Christophe Segaert, directorul general al BSCA, avertizând că reducerea frecvențelor sau suspendarea zborurilor ar putea afecta mii de pasageri.

În paralel, Ryanair a confirmat oficial eliminarea rutei București–Edinburgh, începând cu 28 martie 2026. Zborurile sunt operate de trei ori pe săptămână, iar în prezent nu există alternative directe către alte aeroporturi din Scoția.

Datele analizate de publicația Boarding Pass arată o scădere semnificativă a numărului de pasageri pe această rută. În perioada ianuarie–octombrie 2025, Ryanair a transportat 33.285 de pasageri, cu 22% mai puțin față de aceeași perioadă din 2024, când au fost înregistrați 43.883 de pasageri.