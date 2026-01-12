Trump planifică o discuție cu Musk, pentru reluarea comunicațiilor pe internet în Iran

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat duminică că plănuiește să discute cu miliardarul Elon Musk despre posibilitatea de a restabili accesul la internet în Iran, unde autoritățile au întrerupt serviciile de comunicații timp de patru zile, pe fondul protestelor anti-guvernamentale, potrivit agenției Reuters.

„Este foarte bun la acest tip de lucruri, are o companie foarte bună”, a afirmat Trump pentru jurnaliști, răspunzând la întrebarea dacă va colabora cu SpaceX, compania lui Musk care oferă serviciul de internet prin satelit Starlink, utilizat anterior în Iran.

Relația dintre Trump și Musk a fost fluctuantă de-a lungul timpului. Miliardarul a contribuit financiar la campania prezidențială câștigătoare a lui Trump și a orchestrat ulterior reduceri semnificative în guvernul federal.

Cu toate acestea, anul trecut cei doi au avut o dispută publică după ce Musk s-a opus unei legi fiscale susținute de Trump.

Recent, relațiile par să se fi îmbunătățit, Musk și Trump fiind văzuți luând masa împreună la resortul Mar-a-Lago al fostului președinte. De asemenea, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, urmează să viziteze luni o facilitate SpaceX din Texas.

Musk a sprijinit furnizarea serviciului Starlink către iranieni pentru a ocoli restricțiile guvernamentale, inclusiv în timpul protestelor din 2022.

În acel an, administrația Biden a colaborat cu Musk pentru a permite utilizarea Starlink în Iran după protestele declanșate de moartea lui Mahsa Amini, o tânără de 22 de ani aflată în custodia poliției.

Starlink a fost utilizat și în alte regiuni afectate de conflicte sau tensiuni sociale, cum ar fi Ucraina. În 2022, Musk a ordonat temporar oprirea serviciului în timpul unei ofensive ucrainene.

Protestele actuale din Iran au început pe 28 decembrie ca reacție la creșterea prețurilor și s-au extins rapid împotriva liderilor clericali care guvernează țara de la Revoluția Islamică din 1979.

Organizațiile pentru drepturile omului estimează că sute de persoane au fost ucise de la debutul mișcărilor de protest.

Organizația HRANA, cu sediul în Statele Unite, a confirmat moartea a 490 de protestatari și 48 de membri ai forțelor de ordine, raportând totodată peste 10.600 de arestări în primele două săptămâni de proteste.

Iran nu a comunicat un bilanț oficial, iar Reuters nu a putut verifica independent aceste date.