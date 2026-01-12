Cifre alarmante din Iran: aproape 500 de morți și peste 10.000 de arestări

Protestele declanșate în Iran la finalul lunii decembrie au continuat să se intensifice pe parcursul ultimelor două săptămâni, iar organizațiile pentru drepturile omului raportează o creștere semnificativă a numărului de victime și persoane arestate, potrivit Fox News și AP News.

Informațiile provin din estimări ale unor ONG-uri internaționale și din declarații ale martorilor, în contextul în care autoritățile iraniene au restricționat accesul la internet la nivel național, limitând verificarea independentă a datelor.

Potrivit Human Rights Activists in Iran (HRANA), organizație cu sediul în Statele Unite, cel puțin 496 de protestatari și-au pierdut viața în urma manifestațiilor desfășurate în mai multe orașe din Iran. În același timp, HRANA susține că 48 de membri ai forțelor de securitate au fost uciși, iar peste 10.600 de persoane au fost arestate de la începutul protestelor.

Reprezentanții HRANA au precizat că aceste cifre reprezintă o actualizare semnificativă față de datele comunicate anterior, când organizația raportase 162 de decese. Publicația New York Post, care a relatat informațiile, a menționat că nu a putut verifica independent aceste cifre.

Centrul pentru Drepturile Omului din Iran (CHRI), cu sediul la New York, a transmis că primește rapoarte privind un număr ridicat de victime și presiune majoră asupra infrastructurii medicale. Potrivit organizației, „spitalele sunt copleșite, rezervele de sânge sunt critice, iar numărul victimelor crește de la oră la oră”.

Un martor aflat în Teheran a declarat pentru Reuters: „Lucrurile sunt foarte grave. Mulți dintre prietenii noștri au fost uciși. Se trăgea cu muniție reală. Străzile sunt pline de sânge, iar trupurile sunt transportate cu camioanele”.

CHRI a mai transmis că există relatări conform cărora forțele de securitate ar fi utilizat gloanțe de cauciuc, alice metalice și arme de foc, menționând și folosirea dronelor și a lunetiștilor.

Procurorul general al Iranului, Mohammad Movahedi Azad, a calificat participanții la proteste drept „dușmani ai lui Dumnezeu”, infracțiune care, conform legislației iraniene, poate fi pedepsită cu moartea. Declarația a fost difuzată de presa de stat iraniană.

Totodată, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a acuzat Statele Unite că ar fi implicate în alimentarea protestelor. Într-un discurs televizat, acesta a afirmat că „unii distrug străzile propriilor orașe pentru a face pe plac președintelui Statelor Unite”.

Mai mulți foști oficiali militari americani au comentat situația în apariții televizate. Generalul american în retragere Jack Keane a declarat că „administrația americană ar putea transmite un ultim avertisment autorităților iraniene pentru a opri violențele”.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat anterior că Washingtonul ar putea interveni militar dacă autoritățile iraniene folosesc forța împotriva protestatarilor. În replică, Teheranul a transmis că va răspunde oricărei acțiuni militare prin atacarea bazelor americane din regiune.