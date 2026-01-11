Protestele din Iran escaladează, pe fondul represiunii și al izolării informaționale

Protestele din Iran continuă să escaladeze, cu mii de manifestanți care au ieșit în stradă sâmbătă, sfidând represiunile tot mai dure ale autorităților împotriva mișcării antigvernamentale, potrivit The Guardian.

Blocarea internetului, impusă joi, a limitat accesul protestatarilor la comunicare și a îngreunat transmiterea informațiilor către restul lumii, însă câteva videoclipuri și mărturii au arătat că oamenii au demonstrat în mai multe orașe, inclusiv în Teheran și Mashhad.

În capitală, mulțimile au scandat lozinci împotriva liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, și au afișat simboluri ale fostei dinastii Pahlavi. Protestele au fost însoțite de focuri și artificii, iar oamenii băteau în oale pentru a-și manifesta nemulțumirea. În Mashhad, oraș natal al lui Khamenei, manifestanții au continuat să sfideze autoritățile, aprinzând focuri pe străzi.

Represiunea s-a intensificat, iar autoritățile au avertizat că participarea la proteste poate fi considerată o crimă gravă, pedepsită cu moartea. Procurorul general Mohammad Mahvadi Azad a declarat că oricine ajută protestatarii riscă să fie acuzat drept „dușman al lui Dumnezeu”.

În paralel, fiul fostului șah al Iranului, Reza Pahlavi, aflat în exil, i-a încurajat pe oameni să continue protestele și să preia controlul asupra orașelor lor. El le-a cerut să arboreze steagul istoric al Iranului și a promis că se va întoarce curând în țară. „Scopul nostru nu mai este doar să ieșim în stradă. Trebuie să ne pregătim să preluăm centrele orașelor și să le menținem sub control”, a declarat Pahlavi.

Estimarea dimensiunii protestelor este dificilă din cauza blocajului internetului și a rețelelor mobile, însă videoclipurile care au reușit să iasă din țară, precum și informațiile activiștilor care utilizează sateliții Starlink, arată că forțele de securitate au folosit muniție reală împotriva manifestanților.

Organizațiile pentru drepturile omului raportează cel puțin 72 de decese și peste 2.300 de persoane reținute în contextul violențelor.

Câștigătoarea iraniană a Premiului Nobel pentru Pace, Shirin Ebadi, a avertizat că autoritățile ar putea comite un „masacru sub acoperirea unei întreruperi totale a comunicațiilor” și a confirmat că sute de persoane au suferit leziuni oculare într-un singur spital din Teheran.

În context internațional, Statele Unite și Uniunea Europeană au transmis mesaje de susținere pentru protestatari. Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Washingtonul sprijină oamenii curajoși din Iran, în timp ce președintele Donald Trump a afirmat că SUA sunt „gata să ajute” în fața represiunii.

Blocajul informațional și represiunile fac ca documentarea și verificarea protestelor să fie extrem de dificile, iar activiștii solicită presei internaționale să continue să monitorizeze și să relateze despre situația din Iran.