Revoluțiile din Iran. Cum a modelat istoria lupta poporului pentru libertate

Iranul, odată cunoscut ca Persia, a fost mult timp un punct de întâlnire între civilizație, religie, putere imperială și influențe externe.

De la începutul secolului XX și până în prezent, această țară a traversat multiple revoluții, lovituri de stat și proteste sociale.

Fiecare dintre aceste mișcări a reflectat tensiunile profunde dintre modernizare și tradiție, autoritarism și participare populară, identitate națională și intervenții externe.

În acest articol analizăm, cronologic și tematic, cele mai semnificative momente în care poporul iranian s‑a ridicat împotriva ordinii instituite, transformând structura politică și socială a țării.

La începutul secolului XX, nemulțumirile împotriva monarhiei absolutiste Qajar au crescut pe fondul corupției, creșterii influenței străine (în special a Rusiei și Marii Britanii) și dorinței de reforme politice.

Această perioadă culmină cu Revoluția Constituțională între 1905 și 1911, primul mare efort de democratizare din Persia.

Revoluția a dus la promulgarea Constituției din 1906 și la înființarea unui parlament (Majles), simboluri ale unei noi ere politice în Iran.

Participarea a multor grupuri sociale — clerici, comercianți, intelectuali și studenți — reflecta o amploare largă a nemulțumirii.

Deși instituțiile democratice create în acea perioadă au avut un impact limitat din cauza instabilității continue, revoluția a marcat începutul unei tradiții de contestare civică.

După decenii de instabilitate Qajar, un ofițer din Gendarmeria Cosașcă, Reza Khan, a condus o lovitură de stat la 22 februarie 1921, pregătind scena pentru modernizarea autoritară a Iranului.

Reza Khan a devenit ulterior Reza Shah Pahlavi și a centralizat puterea, inițiind un program ambițios de reforme de modernizare care includea modernizarea infrastructurii, secularizarea instituțiilor și reducerea influenței clerului.

Deși aceste reforme au transformat economia și societatea, ele au fost implementate autoritar și cu costuri sociale semnificative.

Domnia lui Reza Shah a pus bazele statului modern iranian, dar a alimentat și resentimentele care aveau să se manifeste mai târziu sub fiul său și sub întreaga dinastie Pahlavi.

În anii ’50, prim‑ministrul Mohammad Mossadegh a devenit un simbol al luptei pentru independență națională, odată ce a ordonat naționalizarea industriei petrolului controlată anterior de companii străine.

Confruntat cu opoziția internă și presiunea externă, Mossadegh a fost răsturnat în 1953 într‑o lovitură de stat orchestratată de CIA și MI6, care a reinstaurat autoritatea Shahului Mohammad Reza Pahlavi.

Acest eveniment a consolidat regimul pro‑occidental al Shahului și a lăsat o amprentă puternică în memoria colectivă iraniană ca o intervenție străină care a subminat suveranitatea națională.

Poate cea mai cunoscută transformare politică din istoria modernă a Iranului este Revoluția Islamică din 1979. Începând cu 1978, mișcările de protest împotriva autoritarismului, inegalităților sociale și influenței occidentale asupra politicii interne au escaladat, culminând cu căderea monarhiei.

Protestele masive împotriva lui Mohammad Reza Pahlavi au atras sprijin dintr‑o gamă largă de grupuri — de la studenți și muncitori până la clerici conduși de Ayatollahul Ruhollah Khomeini — care a devenit figura centrală a revoluției.

În februarie 1979, monarhia istorică ce condusese Persia timp de secole a fost abolita, fiind înlocuită de Republica Islamică Iran.

Revoluția nu a fost doar o schimbare de regim politic, ci și o transformare socială profundă, afectând rolul religiei în stat, drepturile civile și pozițiile internaționale ale Iranului.

Chiar și după succesul Revoluției Islamice, Iranul nu a fost lipsit de mișcări de protest continuu. În anii ’90 și 2000, tinerii, studenții și susținătorii reformelor democratice au organizat proteste variate, cerând libertăți și schimbări politice.

Un exemplu important este Mișcarea Verde din 2009, declanșată de acuzațiile de fraudă electorală după realegerea controversată a președintelui Mahmoud Ahmadinejad. Protestele, care au implicat milioane de oameni, au marcat una dintre cele mai mari contestări ale regimului de după 1979, dar au fost reprimate dur de autorități.

Aceste mișcări au reflectat nemulțumiri legate de corupție, lipsa libertăților politice și stagnarea economică, arătând că tensiunile sociale continuă să modeleze viața politică iraniană.

La sfârșitul anilor 2022–2023, o nouă serie de proteste a cuprins Iranul după moartea tînerei Mahsa Amini, reținută de poliția morală pentru presupusa încălcare a codului vestimentar.

Înmormântarea și protestele care au urmat s‑au transformat într‑un val de nemulțumire socială mai largă, în special în rândul femeilor și tinerilor, cerând libertăți și egalitate.

Aceste proteste au continuat în 2025 și 2026 pe fondul dificultăților economice, prăbușirii monedei naționale și apelurilor la mobilizare lansate inclusiv de fiul fostului shah, Reza Pahlavi, din exil.

La proteste s‑au auzit sloganuri precum „Moarte dictatorului!” sau apeluri pentru o schimbare radicală a sistemului politic. Autoritățile au răspuns de multe ori prin represiune și restricții ale accesului la internet, dar nemulțumirile sociale persistă.

Privite în ansamblu, revoluțiile și protestele din Iran au o serie de teme comune:

Nemulțumirea față de autoritarism și dorința legitimă pentru participare politică;

Influențe externe care au complicat adesea dinamica internă;

Interacțiunea dintre religie și politică, mai ales după 1979;

Rolul tineretului și al femeilor în contestarea puterii.

Fiecare mișcare a lăsat urme profunde asupra identității și instituțiilor iraniene, arătând că transformările politice durează dincolo de o singură revoltă sau schimbare de regim.

Istoria modernă a Iranului este marcată de revoluții și proteste succesive, fiecare cu cauze, contexte și consecințe specifice.

De la Revoluția Constituțională din 1905, trecând prin loviturile de stat și revoltele populare din secolul XX, până la protestele recente pentru libertăți și justiție socială, Iranul continuă să fie un exemplu al tensiunilor dintre autoritarism și dorința pentru participare civică.

Înțelegerea acestor mișcări nu este doar o lecție de istorie, ci o fereastră asupra luptei universale pentru democrație, dreptate și demnitate umană într‑o lume în continuă schimbare.