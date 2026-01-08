Revoluție în Iran. Represiune dură a regimului de la Teheran contra protestatarilor

Miercuri au avut loc noi ciocniri violente între protestatarii contra regimului ayatolahilor de la Teheran și forțele de represiune, în mai multe locuri din Iran, în timp ce un val de tulburări declanșat de criza economică a țării a continuat pentru a unsprezecea zi, potrivit BBC.

Agenția de știri semi-oficială iraniană Fars, care este apropiată de Gărzile Revoluționare, brațul înarmat al dictaturii islamice care conduce țara, a anunțat că doi polițiști ar fi fost împușcați și uciși de indivizi înarmați în orașul Lordegan din sud-vestul țării. Videoclipurile postate pe rețelele de socializare au arătat o confruntare tensionată între protestatari și forțele de represiune, cu sunete de focuri de armă în fundal.

În imagini din alte câteva zone, forțele de represiune ale regimului par să tragă cu arme de foc și gaze lacrimogene către mulțimi de protestatari, dintre care unii aruncă cu pietre. Protestele s-au extins până acum în 111 orașe și comune din toate cele 31 de provincii, potrivit Agenției de Știri pentru Activiștii Drepturilor Omului (HRANA), cu sediul în SUA.

Aceasta a raportat că cel puțin 34 de protestatari și patru membri ai personalului de securitate au fost uciși în timpul tulburărilor și că 2.200 de protestatari au fost arestați. BBC Persian a confirmat moartea și identitățile a 21 de persoane, în timp ce autoritățile iraniene au raportat moartea a cinci membri ai personalului de securitate.

Protestele au început pe 28 decembrie, când proprietarii de magazine au ieșit pe străzile capitalei, Teheran, pentru a-și exprima furia față de o altă scădere bruscă a valorii monedei iraniene, rialul, față de dolarul american, pe piața liberă.

Rialul a scăzut la un minim record în ultimul an, iar inflația a crescut la 40%, deoarece sancțiunile privind programul nuclear al Iranului apasă o economie slăbită, de asemenea, de proasta gestionare a guvernului și de corupție.

Studenții s-au alăturat curând protestelor, iar acestea au început să se răspândească în alte orașe, mulțimile fiind auzite frecvent scandând sloganuri împotriva dictaturii impuse de „liderul suprem” al țării, ayatollahul Ali Khamenei, și uneori în sprijinul lui Reza Pahlavi, fiul exilat al regretatului fost șah al Iranului.

Miercuri, videoclipuri verificate de BBC Persian au arătat mulțimi protestând în Qazvin, la nord-vest de Teheran, și scandând sloganuri precum „Moarte dictatorului” - o referință la Khamenei - precum și „Trăiască șahul”. Filme din portul Bandar Abbas din Golf au arătat protestatari scandând „Forțe de poliție, sprijiniți-ne!” înainte ca forțele de represiune să-i disperseze.

În orașul sfânt șiit Mashhad, în nord-vestul țării, protestatarii au fost văzuți ciocnindu-se cu forțele de represiune și forțându-le să se retragă. Un alt videoclip a arătat oameni scandând în sprijinul dinastiei Pahlavi, care a fost răsturnată de revoluția islamică din 1979.

La sfârșitul după-amiezii, o demonstrație de amploare a avut loc și în orașul Abadan, din sud-vestul țării, lângă granița cu Irakul, conform unor imagini verificate de BBC Persian, în care protestatarii au scandat „Tunuri, tancuri, artificii! Mullahii trebuie să se piardă”, o referință la dictatura clericală din Iran.

Mai multe imagini filmate de la un balcon din oraș păreau să arate forțele de represiune deschizând focul în timp ce fug de protestatarii care avansează, care aruncă cu pietre și alte obiecte. Pe măsură ce se lăsa noaptea, forțele de represiune au fost filmate folosind gaze lacrimogene pentru a dispersa un protest în Aligudarz, un alt oraș din vestul țării, după ce o mulțime se adunase într-o piață scandând „Revolta poporului, trăiască!”.

Agenția Fars, apropiată de „Gărzile Revoluționare”, susține că doi ofițeri de poliție ar fi fost uciși în timpul unui protest de miercuri, la Lordegan. Aceeași sursă a mai spus că ofițerii Hadi Azarsalim și Moslem Mahdavinasab ar fi fost împușcați mortal de „indivizi înarmați” care se aflau printre un grup pe care l-a numit „revoltați”.

Nu a fost posibilă verificarea imediată a raportului, deoarece BBC și alte mijloace de informare internaționale independente fie nu au voie să relateze din interiorul Iranului, fie, dacă li se acordă permisiunea, se confruntă cu restricții severe privind mișcările lor. Cu toate acestea, Lordegan a fost scena unor ciocniri violente în timpul tulburărilor, doi protestatari fiind uciși acolo joia trecută.

În urma unei ședințe de cabinet de miercuri, vicepreședintele pentru afaceri executive, Mohammad Jafar Qaempanah, a declarat că președintele Masoud Pezeshkian a ordonat ca „nicio măsură de securitate” să nu fie luată împotriva protestatarilor pașnici. „Cei care poartă arme de foc, cuțite și macete și care atacă secțiile de poliție și amplasamentele militare sunt protestatari și trebuie să distingem protestatarii de protestatari”, a adăugat el.

Mass-media de stat a relatat, de asemenea, că guvernul a început să plătească către 71 de milioane de cetățeni o nouă alocație lunară echivalentă cu 7 dolari pentru a atenua costul ridicat al vieții.

Între timp, șeful sistemului judiciar, Gholamhossein Mohseni Ejei, le-a spus comandanților poliției că „revoltații” se vor confrunta cu urmărire penală și pedepsire „rapidă” pentru a servi drept factor de descurajare.

Khamenei - care, ayatolahul care, ca „lider suprem”, deține puterea dictatorială în Iran - a declarat sâmbătă că autoritățile ar trebui „să vorbească cu protestatarii”, dar că „revoltații ar trebui puși la locul lor”. Comentariile sale au venit după ce președintele Donald Trump a avertizat că SUA va interveni dacă forțele de securitate iraniene ar ucide protestatari pașnici, spunând: „Suntem pregătiți și pregătiți”.

Dr. Sanam Vakil, directoarea programului Orientul Mijlociu de la think tank-ul Chatham House, cu sediul la Londra, a declarat pentru BBC că protestele au devenit rapid politice și au fost alimentate de o furie profundă în rândul publicului. „Oamenii sunt sătui. Nu au perspective pentru viitor. Viața de zi cu zi devine mult mai dificilă”, a spus ea. „Dacă există mai mult avânt și dacă ies mai mulți oameni, [protestele] vor fi mai serioase și, bineînțeles, răspunsul guvernului va deveni mai violent.”

Sadegh Zibakalam, profesor de științe politice la Universitatea din Teheran, a declarat că autoritățile iraniene s-ar putea abține de la o represiune mai dură din cauza amenințărilor lui Trump. „Unii lideri iranieni - comandanți ai Gărzii Revoluționare și forțe de securitate - poate că sunt puțin mai precauți și nu se grăbesc să reprime mulțimea de data aceasta, temându-se că ar putea crea o intervenție americană”, a declarat el pentru BBC.

Protestele actuale sunt fost cele mai mari de la revolta din 2022, declanșată de moartea în custodie a Mahsei Amini, o tânără kurdă care a fost reținută de poliția moralității pentru că se presupune că nu și-a purtat hijabul corespunzător.

Peste 550 de persoane au fost ucise și 20.000 deținute într-o reprimare violentă a acestor proteste de către forțele de securitate, potrivit grupurilor pentru drepturile omului.