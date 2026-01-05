Trump avertizează, din nou, Iranul, cu un răspuns fără precedent, după represiunea contra manifestanților

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a emis un avertisment adresat autorităților din Iran în contextul protestelor care au cuprins țara de aproape o săptămână, menționând posibilitatea unui răspuns dacă forțele de securitate recurg la violență împotriva demonstranților pașnici.

Protestele au izbucnit pe fondul dificultăților economice și al creșterii nemulțumirii populației, iar tensiunile au atras atenția la nivel internațional, inclusiv prin reacții ale oficialilor iranieni și apeluri către organisme internaționale.

Într-o declarație oferită la începutul lunii, Donald Trump a exprimat preocupare față de posibila reprimare violentă a protestelor din Iran și a subliniat că Statele Unite monitorizează situația:

„Dacă ei încep să omoare oameni așa cum au făcut în trecut, cred că vor primi un răspuns foarte dur din partea Statelor Unite”, a spus Trump, potrivit unei declarații citate de agențiile internaționale.

În aceeași declarație, Trump a spus că Washingtonul este „înarmat și gata de acțiune” în cazul în care autoritățile iraniene ar recurge la violență împotriva manifestanților pașnici.

Protestele din Iran au început la sfârșitul lunii decembrie și s-au extins rapid în mai multe orașe ale țării. Nemulțumirile populației au avut la bază deteriorarea condițiilor economice, inclusiv scăderea cursului monedei naționale și creșterea costului vieții, potrivit relatărilor agențiilor internaționale.

Demonstranții, inițial concentrați pe probleme economice, și-au extins revendicările și către schimbări politice.

Potrivit unui bilanț preliminar realizat de grupurile de drepturi, cel puțin 16 persoane și-au pierdut viața de la începutul protestelor, iar numeroși manifestanți au fost reținuți în timpul ciocnirilor cu forțele de securitate.

Oficialii de la Teheran au reacționat la avertismentele americane prin critici la adresa intervenției externe și au evidențiat riscurile destabilizării regionale.

Ali Larijani, consilier al liderului suprem iranian, a declarat că orice amestec ar fi echivalent cu destabilizarea întregii regiuni și ar afecta interesele Statelor Unite.

El a adăugat: „Trump ar trebui să știe că orice amestec al Statelor Unite în această chestiune internă ar echivala cu destabilizarea întregii regiuni și ar dăuna intereselor americane”.

Declarațiile lui Larijani au fost formulate ca răspuns la afirmațiile lui Trump potrivit cărora Statele Unite ar putea „veni în ajutorul” protestatarilor în cazul unei represiuni violente.

În paralel, alte voci din cadrul guvernului iranian au transmis mesaje similare, calificând avertismentele ca nesăbuite și potențial provocatoare pentru securitatea regională.

Tensiunile dintre Washington și Teheran au crescut în ultimele luni nu doar ca urmare a protestelor, ci și în contextul unor acțiuni militare și operațiuni externe.

De exemplu, unele surse indică faptul că raiduri și intervenții militare în regiune au influențat percepțiile reciproce ale ambelor părți.

În același timp, protestele larg răspândite în interiorul Iranului au atras atenția comunității internaționale, ridicând discuții privind drepturile civile, represiunile violente și rolul actorilor externi în situațiile interne ale statelor suverane.

Pe măsură ce demonstrațiile au continuat, autoritățile iraniene au combinat reacțiile dure cu unele apeluri la calm, iar respondenții internaționali au urmărit îndeaproape evoluțiile.

Numărul morților și detențiilor a variat în funcție de estimările diferitelor organizații și agenții de știri, însă rămâne un punct central în evaluarea impactului protestelor