Proteste în Iran, tensiuni tot mai mari: 10.600 de arestări și peste 500 de morți în două săptămâni
- Andreea Răzmeriță
- 11 ianuarie 2026, 21:13
Autoritățile iraniene au arestat membri cheie ai mișcării de protest care a zguduit țara în ultimele două săptămâni, în timp ce tensiunile dintre Washington și Teheran cresc pe fondul amenințărilor reciproce privind o posibilă intervenție americană, potrivit șefului poliției naționale, transmite The Guardian.
Iranul arestează lideri ai mișcărilor de protest
Noaptea trecută, autorităţile au arestat membri importanţi ai mişcării de protest, care urmează să fie pedepsiţi după parcurgerea procedurilor legale, a declarat şeful poliţiei, Ahmad-Reza Radan, la televiziunea de stat, fără a preciza numărul celor reţinuţi.
Procurorul general al Iranului a avertizat că cei prinşi protestând sau sprijinind protestatarii pot fi acuzaţi de „duşmănie faţă de Dumnezeu”, fapt pedepsit cu pedeapsa capitală.
Tensiuni între Iran și SUA pe fondul protestelor și restricțiilor la internet
Autorităţile iraniene au întrerupt accesul la internet joi, impunând o blocare aproape totală la nivel naţional, iar grupurile pentru drepturile omului au afirmat că măsura a fost folosită ca pretext pentru a dispersa demonstraţiile cu forţă letală şi muniţie reală.
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va interveni dacă protestatarii vor fi ucişi, reiterând sâmbătă seara că SUA sunt pregătite să sprijine Iranul în drumul spre libertate. Oficiali americani au declarat că lui Trump i-au fost prezentate opţiuni militare, fără ca acesta să fi luat o decizie finală.
Tulburările din Iran au provocat moartea a peste 500 de persoane
Oficialii israelieni au declarat că se află în stare de alertă maximă în cazul unei intervenţii americane în Iran, păstrând tăcerea în mass-media pentru a evita ca autorităţile iraniene să prezinte protestele ca susţinute de străini.
Tulburările din Iran au provocat moartea a peste 500 de persoane, potrivit grupului pentru drepturile omului HRANA, care a verificat decesul a 490 de protestatari şi 48 de membri ai forţelor de securitate, iar peste 10.600 de persoane au fost arestate în cele două săptămâni de proteste.
