Proteste în Iran, tensiuni tot mai mari: 10.600 de arestări și peste 500 de morți în două săptămâni

Autoritățile iraniene au arestat membri cheie ai mișcării de protest care a zguduit țara în ultimele două săptămâni, în timp ce tensiunile dintre Washington și Teheran cresc pe fondul amenințărilor reciproce privind o posibilă intervenție americană, potrivit șefului poliției naționale, transmite The Guardian.

Noaptea trecută, autorităţile au arestat membri importanţi ai mişcării de protest, care urmează să fie pedepsiţi după parcurgerea procedurilor legale, a declarat şeful poliţiei, Ahmad-Reza Radan, la televiziunea de stat, fără a preciza numărul celor reţinuţi.

Procurorul general al Iranului a avertizat că cei prinşi protestând sau sprijinind protestatarii pot fi acuzaţi de „duşmănie faţă de Dumnezeu”, fapt pedepsit cu pedeapsa capitală.

Autorităţile iraniene au întrerupt accesul la internet joi, impunând o blocare aproape totală la nivel naţional, iar grupurile pentru drepturile omului au afirmat că măsura a fost folosită ca pretext pentru a dispersa demonstraţiile cu forţă letală şi muniţie reală.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va interveni dacă protestatarii vor fi ucişi, reiterând sâmbătă seara că SUA sunt pregătite să sprijine Iranul în drumul spre libertate. Oficiali americani au declarat că lui Trump i-au fost prezentate opţiuni militare, fără ca acesta să fi luat o decizie finală.

Oficialii israelieni au declarat că se află în stare de alertă maximă în cazul unei intervenţii americane în Iran, păstrând tăcerea în mass-media pentru a evita ca autorităţile iraniene să prezinte protestele ca susţinute de străini.

Tulburările din Iran au provocat moartea a peste 500 de persoane, potrivit grupului pentru drepturile omului HRANA, care a verificat decesul a 490 de protestatari şi 48 de membri ai forţelor de securitate, iar peste 10.600 de persoane au fost arestate în cele două săptămâni de proteste.