Donald Trump avertizează Iranul: Se apropie de liniile roșii ale SUA

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat duminică că Iranul „începe să” depășească liniile roșii stabilite de Washington, făcând referire la informații privind moartea unor civili în timpul protestelor care au loc în mai multe orașe iraniene, potrivit Fox News.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care administrația americană analizează „opțiuni foarte puternice” ca răspuns la evoluția situației din Iran.

Declarațiile președintelui au fost oferite jurnaliștilor la bordul aeronavei Air Force One, în timpul zborului de întoarcere de la Palm Beach, Florida, către Washington, D.C., după ce a fost întrebat dacă acțiunile Iranului au atins un prag care ar putea declanșa un răspuns american.

Întrebat direct dacă Iranul a depășit limitele stabilite de Statele Unite, Donald Trump a afirmat: „Încep să o facă, așa pare, și se pare că au fost ucise unele persoane care nu ar fi trebuit să fie ucise”.

Președintele a adăugat că liderii iranieni guvernează prin violență, precizând: „Aceștia sunt violenți — dacă îi putem numi lideri, nu știu dacă sunt lideri sau doar conduc prin violență. Analizăm unele opțiuni foarte puternice. Vom lua o decizie”.

Trump a mai spus că unele persoane au murit într-o busculadă, în timp ce altele au fost împușcate, menționând că primește informări din oră în oră și că decizia finală va fi luată pe baza rapoartelor în curs.

Comentariile președintelui vin la câteva zile după ce acesta a avertizat că Statele Unite vor răspunde ferm dacă autoritățile iraniene vor intensifica reprimarea protestelor. „Iranul are mari probleme”, a declarat Trump. „Mi se pare că oamenii preiau controlul în anumite orașe, lucru pe care nimeni nu îl considera posibil acum câteva săptămâni. Urmărim situația foarte atent”.

Președintele american a subliniat că un eventual răspuns nu ar presupune trimiterea de trupe terestre.

„Îi vom lovi foarte dur acolo unde îi doare. Și asta nu înseamnă trupe la sol, ci înseamnă să îi lovim foarte, foarte dur acolo unde îi doare”, a afirmat Trump.

Potrivit Consiliului Național al Rezistenței din Iran, protestele s-au extins până sâmbătă în cel puțin 190 de orașe din întreaga țară. Manifestațiile, care durează de peste două săptămâni, au fost marcate de confruntări între protestatari și forțele de securitate.

Associated Press a relatat că activiștii susțin că cel puțin 544 de persoane au fost ucise, existând temeri că numărul real al victimelor ar putea fi mai mare.

Conform unei organizații cu sediul în Statele Unite, 496 dintre cei uciși ar fi protestatari, iar 48 ar fi membri ai forțelor de securitate. Agenția a menționat că această organizație a furnizat date considerate exacte și în timpul unor proteste anterioare.

Teheranul a transmis avertismente potrivit cărora armata americană și Israelul ar putea fi considerate „ținte legitime” în cazul unei intervenții a Statelor Unite pentru protejarea demonstranților.

În același timp, autoritățile iraniene au impus în această săptămână o întrerupere masivă a accesului la internet, izolând în mare parte țara de restul lumii, pe fondul extinderii protestelor și al amenințărilor oficiale privind pedepse severe.