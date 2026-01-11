International

Donald Trump a repostat o postare care sugerează ca Marco Rubio să devină președintele Cubei

Donald Trump a repostat o postare care sugerează ca Marco Rubio să devină președintele CubeiSursă foto: X.com
Președintele SUA, Donald Trump, a distribuit duminică pe rețelele de socializare un mesaj în care sugera că secretarul de stat american Marco Rubio ar putea deveni următorul lider al Cubei, potrivit AFP.

Președintele SUA, Donald Trump, a distribuit duminică un mesaj de pe rețelele de socializare care sugera că secretarul de stat american Marco Rubio, născut din părinți imigranți cubanezi, ar trebui să devină următorul lider al Cubei, potrivit France Presse.

Trump a redistribuit pe platforma sa Truth Social o postare publicată pe 8 ianuarie de utilizatorul Cliff Smith, cu mesajul „Marco Rubio va fi președintele Cubei”, însoțit de un emoji care râde cu lacrimi, adăugând comentariul: „Mi se pare foarte bine!”.

Identitatea utilizatorului care a publicat mesajul

Utilizatorul care a publicat inițial mesajul nu este foarte cunoscut online, se descrie în biografie drept „conservator din California” și are mai puțin de 500 de urmăritori pe platformele de socializare.

Donald Trump

Sursă foto: X.com

Postarea redistribuită de Donald Trump apare la o săptămână după ce forțele americane au lansat o operațiune militară de noapte la Caracas, în urma căreia președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a fost capturat, acțiunea fiind soldată cu zeci de morți în rândul forțelor de securitate venezuelene și cubaneze.

Donald Trump a avertizat Cuba

Tot duminică, Donald Trump a îndemnat Cuba să „facă o înțelegere”, avertizând că, în caz contrar, va suporta consecințe neprecizate, iar fluxul de petrol și bani din Venezuela către Havana se va opri, potrivit mesajelor publicate pe platforma Truth Social.

De la capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forțele americane, Donald Trump și membri ai administrației sale au emis avertismente către guvernele din Columbia, Cuba, Mexic, Iran și Groenlanda, președintele SUA afirmând totodată că o intervenție militară în Cuba nu este necesară, deoarece aceasta este „gata să cadă”.

 

