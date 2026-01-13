Musk și Hegseth pun la cale un „Star Trek real”. Armata SUA, integrare rapidă a AI

Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, a vizitat luni sediul SpaceX din Texas pentru a discuta despre aplicarea tehnologiilor emergente în domeniul militar, potrivit The New York post.

Evenimentul a fost marcat de un schimb de saluturi simbolice între Hegseth și Elon Musk, fondatorul SpaceX, subliniind legătura dintre sectorul privat și inițiativele Pentagonului.

În timpul vizitei, Musk a declarat că intenția sa este să „facă Star Trek real”, referindu-se la viziunea sa privind explorarea spațială și inovația tehnologică. Hegseth a răspuns cu aceeași expresie, subliniind tonul informal, dar orientat spre tehnologie al întâlnirii.

Secretarul Apărării a explicat că actuala strategie a Pentagonului se concentrează pe „câștigarea competiției strategice pentru supremația tehnologică a secolului XXI”, menționând domenii precum inteligența artificială, sistemele autonome, hipersonicele, capacitățile spațiale, energia direcționată, biotehnologia și dronele cu rază lungă de acțiune.

Hegseth a criticat procedurile tradiționale ale Pentagonului, afirmând că acestea „nu au ținut pasul cu vremurile” și au adăugat „straturi peste straturi” de birocrație.

El a menționat „proiecte fără proprietari responsabili” și „ritm ridicat de schimbări cu puține rezultate tangibile”, comparând aceste probleme cu modul de operare al SpaceX. „Asta sună cam ca opusul exact al SpaceX,” a spus Hegseth, adăugând că menținerea acestei abordări ar putea avea „consecințe potențial fatale”.

În acest context, secretarul Apărării a promis să „supraalimenteze” inovația în departament și să elimine obstacolele birocratice, făcând referire la stilul „Elon” de lucru, inclusiv metaforic „cu o drujbă” pentru a curăța excesul de reglementări.

O parte importantă a planului Pentagonului implică adoptarea tehnologiilor AI. Hegseth a anunțat că departamentul va începe să utilizeze platforma Grok AI a companiei X începând cu luna următoare, alături de modelul Gemini AI al Google, pe toate rețelele clasificate și neclasificate.

Totodată, Cameron Stanley, fost executiv la Amazon Web Services, a fost numit noul șef pentru digital și inteligență artificială al Departamentului Apărării. Hegseth a subliniat importanța partajării datelor între toate serviciile și componentele militare pentru a maximiza eficiența modelelor AI în dezvoltarea capacităților de război și obținerea unui avantaj operațional.

„Trebuie să ne asigurăm că AI militar al Americii domină, astfel încât niciun adversar să nu poată folosi aceleași tehnologii împotriva intereselor noastre naționale sau a cetățenilor noștri,” a spus Hegseth.

Evenimentul de la SpaceX evidențiază colaborarea tot mai strânsă dintre sectorul privat și armata americană, în special în domeniul tehnologiilor emergente.

Hegseth a subliniat că avantajele tehnologice ale SUA nu vor fi suficiente dacă sunt „sufocate de o birocrație opresivă”, în timp ce adversarii globali progresează într-o cursă tehnologică accelerată.