Opțiunile militare, analizate de Trump, în cazul în care Iranul continuă reprimarea protestelor

Președintele american Donald Trump a fost informat în ultimele zile cu privire la noi opțiuni pentru atacuri militare împotriva Iranului, pe măsură ce analizează posibilitatea de a-și pune în aplicare amenințarea privind intervenția militară ca răspuns la reprimarea protestelor, potrivit The New York Times.

Oficialii au precizat că președintele nu a luat încă o decizie finală, dar ia în considerare în mod serios autorizarea unui atac ca reacție la eforturile regimului iranian de a suprima manifestațiile declanșate de nemulțumirile economice larg răspândite.

Conform surselor citate, Donald Trump a fost prezentat cu o serie de opțiuni, inclusiv atacuri asupra unor obiective non-militare din Teheran. Oficialii au vorbit sub protecția anonimatului pentru a putea discuta conversațiile confidențiale.

Întrebat despre planurile pentru posibile atacuri, Casa Albă a făcut referire la declarațiile publice și postările pe rețelele sociale ale președintelui. Într-o postare recentă, Trump a scris:

„Iranul se uită la libertate, poate ca niciodată până acum. SUA sunt pregătite să ajute!!!”

Protestele din Iran au început la sfârșitul lunii decembrie, ca reacție la o criză valutară, și s-au extins, crescând în amploare pe măsură ce mulți iranieni au cerut schimbări majore în guvernul autoritar al țării.

Autoritățile iraniene au amenințat cu reprimarea demonstrațiilor, iar potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, zeci de protestatari au fost uciși.

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat vineri că guvernul „nu se va da înapoi” în fața protestelor de amploare.

Trump a amenințat în repetate rânduri că va folosi forța împotriva guvernului iranian pentru suprimarea manifestațiilor. Vineri, președintele a afirmat:

„Am făcut declarația foarte ferm că, dacă vor începe să ucidă oameni așa cum au făcut în trecut, vom interveni. Vom lovi foarte puternic acolo unde doare. Și asta nu înseamnă trupe la sol, dar înseamnă lovituri foarte, foarte puternice acolo unde doare. Deci nu vrem ca asta să se întâmple.”

Secretarul de stat Marco Rubio a discutat prin telefon sâmbătă dimineață cu premierul israelian Benjamin Netanyahu despre protestele din Iran, situația din Siria și un acord de pace în Gaza, potrivit a trei persoane familiarizate cu convorbirea. Rubio a scris ulterior pe rețelele sociale că Statele Unite „susțin poporul curajos al Iranului.”

Oficialii americani au precizat că unele opțiuni prezentate președintelui ar viza direct elemente ale serviciilor de securitate iraniene implicate în reprimarea protestelor.

În același timp, aceștia subliniază necesitatea de a evita ca orice atac militar să încurajeze sprijinul public pentru guvern sau să provoace represalii împotriva personalului militar și diplomatic american din regiune.

Un oficial militar de rang înalt a afirmat că comandanții din regiune ar dori mai mult timp înainte de un eventual atac pentru a consolida pozițiile militare și a pregăti apărarea împotriva unor posibile răzbunări iraniene.

Trump ia în considerare o nouă intervenție militară la mai puțin de șase luni după atacurile asupra a trei facilități nucleare iraniene din iunie anul trecut, denumite de militari „Midnight Hammer”.

În timpul acelei operațiuni, bombardiere B-2 au lansat bombe bunker-buster asupra unor instalații din Fordo, iar submarinele Navy au tras 30 de rachete de croazieră asupra facilităților din Natanz și Isfahan.

Trump a discutat recent cu Netanyahu despre programele nucleare și balistice ale Iranului și și-a reafirmat sprijinul pentru atacuri israeliene dacă oficialii iranieni continuă să dezvolte aceste programe.

Administrația americană a subliniat în repetate rânduri că președintele este pregătit să acționeze decisiv și să își respecte promisiunile de intervenție.

De la începutul celui de-al doilea mandat, Trump a ordonat atacuri aeriene în mai multe țări, inclusiv Siria, Yemen, Somalia și Nigeria, precum și un atac cu dronă în 2020 în Bagdad care a ucis pe Qassem Soleimani, comandant al Forței Quds a Gărzii Revoluționare Iraniene.