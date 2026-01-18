Politica Breaking news

Invitație fără precedent. Trump vrea România într-un Consiliu pentru Pace privind Ucraina

Nicusor Dan. Sursa foto: INQUAM
România a primit o invitaţie oficială din partea Statelor Unite ale Americii de a deveni membru al unui organism internaţional denumit „Consiliul pentru Pace”, printr-o scrisoare adresată preşedintelui României, Nicuşor Dan, de către preşedintele SUA, Donald Trump, a anunțat Administraţia Prezidenţială.

Invitaţia face referire la participarea ţării noastre la un consiliu vizând, potrivit comunicărilor oficiale, chestiuni de pace legate de conflictul din Ucraina.

Confirmarea oficială a recepționării scrisorii

Administraţia Prezidenţială a transmis duminică că scrisoarea semnată de preşedintele Donald Trump a fost primită sâmbătă de preşedintele Nicuşor Dan.

În comunicatul oficial se notează: „Administraţia Prezidenţială confirmă primirea scrisorii transmise de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, preşedintelui României, Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membru al «Consiliului pentru Pace»”.

Potrivit surselor citate de presă, scrisoarea a fost însoţită de două documente: un plan cuprinzător și o cartă pentru Consiliul pentru Pace, deschise pentru semnare și ratificare.

Conținutul invitației din scrisoarea președintelui SUA

Un fragment al scrisorii, citat în rapoartele de presă, include invitaţia oficială:

„În calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie, invit în mod oficial România să se alăture în calitate de Stat Membru Fondator şi să adere la Carta Consiliului Păcii. Acest Consiliu va fi unic, nu a mai existat niciodată ceva asemănător! Fiecare Stat Membru poate desemna un reprezentant autorizat care să participe şi să ia parte, în numele său, la reuniuni.”

Acest text a fost prezentat de sursele de presă pe baza unui fragment publicat din scrisoare.

Contextul propunerii pentru Consiliul pentru Pace

Potrivit relatărilor recente, Administraţia Trump ar fi propus extinderea conceptului de „Consiliu pentru Pace” – iniţial legat de planurile de pace pentru Gaza – spre includerea unor alte regiuni afectate de război şi conflicte, printre care Ucraina şi Venezuela.

Aceste informaţii au fost menționate în publicaţii internaţionale care au relatat despre propunerea Statele Unite privind acest consiliu.

Donald Trump

Donald Trump / sursa foto: captură video

De asemenea, sursele internaționale sugerează că ideea unui astfel de organism ar urma să funcţioneze într-un cadru nou, în care statele membre participante să aibă roluri evaluate pe baza unor documente planificate pentru semnare şi ratificare.

Recepționarea răspunsului şi paşii administrativi

Până în prezent, Administraţia Prezidenţială a confirmat doar primirea documentelor şi invitaţia, fără a oferi detalii suplimentare privind o eventuală decizie oficială a României cu privire la aderarea la Consiliul pentru Pace sau paşii următori în acest proces.

Autorităţile de la Bucureşti nu au publicat, deocamdată, un răspuns oficial din partea României referitor la acceptarea sau evaluarea invitaţiei.

Legătura cu dinamica internațională

Invitaţia vine într-un context internaţional marcat de discuţii privind modalităţi alternative de cooperare între statele interesate de soluţii de pace în zonele afectate de conflict.

Publicaţiile externe menţionează că propunerea de înfiinţare a acestui tip de consiliu ar putea avea legătură cu iniţiative mai largi privind rolul unor organisme internaţionale în gestionarea situațiilor de criză

