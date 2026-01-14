După înzăpezirea de la Paris, Spartanul prezidențial va fi dotat cu sistem de comunicații pentru Nicușor Dan

Aeronava C-27J Spartan utilizată de președintele Nicușor Dan pentru deplasările externe urmează să fie dotată cu un nou sistem de comunicații, după ce șeful statului a semnalat public că, pe durata zborurilor, rămâne deconectat de la informațiile din țară. Noul echipament a fost testat de Serviciul de Telecomunicații Speciale împreună cu Armata, iar primele rezultate au fost deja transmise producătorului aeronavei.

Sistemul dezvoltat de STS și MApN a fost supus testelor, inclusiv într-o sesiune desfășurată chiar ieri. Soluția ar permite președintelui să efectueze apeluri în timpul zborului și să aibă acces la internet. Datele rezultate în urma testării au fost trimise companiei italiene Leonardo, producătorul avionului C-27J Spartan, pentru a se verifica dacă există eventuale interferențe între noul sistem și echipamentele de comunicații deja existente la bord.

În prezent, aeronava prezidențială nu dispune de conexiune la internet. Președintele nu are o linie directă de comunicare cu Administrația Prezidențială pe durata zborului, putând primi doar alerte sub formă de mesaje text. De la preluarea mandatului, Spartanul a devenit aeronava preferată a lui Nicușor Dan, fiind folosit în 15 zboruri. Avionul este utilizat în mod obișnuit pentru evacuări medicale sau transport de trupe în teatre de operații, iar în acest moment dispune și de un modul VIP pentru deplasările șefului statului.

„S-au făcut primele teste de comunicații pe Spartan. Cei de la STS au instalat ieri echipamentele. Au fost transmise apoi datele către producătorul avionului să ne asigurăm că nu există interferențe cu sistemele avionului. Dacă producătorul confirmă că sistemele instalate nu produc interferențe, atunci soluția este rezolvată”, a spus ministrul Apărării, într-o discuție cu jurnaliștii la sediul ministerului.

Potrivit acestuia, dacă răspunsul producătorului va veni rapid, aeronava care îl transportă pe președintele Nicușor Dan ar putea fi dotată cu o conexiune sigură la internet chiar de la următoarea deplasare internațională. Miruță a mai precizat că, înainte ca președintele să semnaleze public problema lipsei internetului la bordul Spartanului, nu a existat nicio solicitare din partea Administrației Prezidențiale sau a STS către MApN pentru instalarea unor sisteme suplimentare de comunicații, altele decât cele deja operaționale și utilizate de piloți.

În urmă cu o săptămână, președintele Nicușor Dan a ajuns de la Paris la București după mai bine de șapte ore petrecute în aeroport și cu o întârziere de 24 de ore în capitala Franței. Aeronava militară C-27J Spartan cu care participase la reuniunea Coaliției de Voință nu a putut decola din cauza stratului de zăpadă de pe pistă.

Deși avionul are un modul VIP, acesta nu dispune de WiFi sau de un sistem care să permită comunicarea pe canale sigure, așa cum a explicat șeful statului. „În acest avion (Spartan, n.r.) nu avem comunicaţii. Eu, patru ore şi jumătate, am fost deconectat de realitatea din România şi nu e normal acest lucru”, a declarat președintele jurnaliștilor care l-au însoțit la Paris.

„Ce-i lipsește, din ce a spus președintele, este un sistem WiFi care să permită acces la internet sau sistemul președinției de comunicații criptate prin care, de exemplu, dacă Președintele României vrea să-l sune pe Președintele Franței să o poată face pe canale sigure”, a mai explicat colonelul Dan Nistor.

Întrebat despre necesitatea unui avion prezidențial, Nicușor Dan a afirmat că „la un moment dat trebuie să avem. Și nu numai pentru președinte, ci și pentru miniștrii care se duc în delegații când sunt lucruri importante”, subliniind însă că „România nu își permite un avion președințial. Acum nu e momentul”.

Până în prezent, președintele Nicușor Dan a efectuat toate deplasările externe cu avionul Spartan, fie că a fost vorba despre vizite la Chișinău sau la Helsinki. Reducerea bugetului Administrației Prezidențiale alocat deplasărilor aeriene se realizează prin acoperirea cheltuielilor din bugetul MApN pentru zborurile VIP cu această aeronavă.

„Am verificat la costuri. Există două componente. Costuri directe: pentru zborul la Paris de acum 3-4 săptămâni au fost de 6.720 de euro. Asta înseamnă combustibil, taxe de aeroport, diurna piloților. Și mai sunt costuri indirecte: costuri de mentenanță, uleiuri. Aceste costuri sunt de 2.630 de euro pe ora de zbor. Penultimul zbor al lui Nicușor Dan la Paris a costat undeva la 30.000 de euro. Pe regimul fostei Administrații Prezidențiale un zbor tot până la Paris a fost de șase ori mai scump”, a spus Miruță.

Zborurile cu avionul C-27J Spartan sunt finanțate din bugetul MApN, existând posibilitatea ca aceste cheltuieli să fie, teoretic, scăzute din bugetul destinat pregătirii piloților, care trebuie să îndeplinească un număr minim de ore de zbor anual.