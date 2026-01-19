Nicușor Dan, mesaj după accidentul feroviar din Spania: Transmit sincere condoleanţe Majestăţii Sale Regelui şi poporului spaniol

Președintele Nicușor Dan s-a declarat profund întristat de accidentul feroviar din Spania, adresând condoleanțe Majestății Sale Regelui și poporului spaniol. ”Am fost profund întristat de tragicul accident feroviar care a curmat atâtea vieţi în Spania. Le doresc recuperare completă tuturor celor răniţi”, a transmis acesta intr-o postare pe X.

Șeful statului a transmis condoleanțe Majestății Sale Regelui și poporului spaniol. Informațiile despre bilanțul tragediei au fost confirmate luni dimineața de Ministerul spaniol de Interne, după coliziunea a două trenuri de mare viteză duminică seara.

Coliziunea între două trenuri de mare viteză, duminică seara, în Andaluzia, sudul Spaniei, s-a soldat cu 39 de morți, potrivit unui nou bilanț confirmat luni dimineața de Ministerul spaniol de Interne. Catastrofa a provocat, de asemenea, 123 de răniți, dintre care cinci în stare foarte gravă și 24 în stare gravă.

Trenul care a deraiat primul, operat de compania privată Iryo, transporta aproximativ 300 de pasageri, în timp ce celălalt tren, operat de Renfe, avea aproximativ 100 de pasageri la bord. Autoritățile continuă evaluarea pagubelor și stării răniților.

Primarul orașului Adamuz, Rafael Moreno, a fost printre primele persoane ajunse la locul accidentului, descriindu-l drept „un coșmar”. Epava trenului Freccia 1000, care poate atinge viteze de până la 400 km/h, a îngreunat recuperarea supraviețuitorilor și a cadavrelor, iar echipele de salvare au trebuit să scoată chiar persoane decedate pentru a ajunge la cei în viață.

Toate serviciile feroviare dintre Madrid și Andaluzia au fost suspendate, iar companiile au menținut terminalele deschise pentru pasagerii afectați. Crucea Roșie Spaniolă a oferit asistență de urgență și consiliere familiilor, în timp ce Agenția de Urgență din Andaluzia a îndemnat supraviețuitorii să posteze pe rețelele sociale că sunt în viață.