Nicușor Dan, mesaj după accidentul feroviar din Spania: Transmit sincere condoleanţe Majestăţii Sale Regelui şi poporului spaniol

Nicușor Dan, mesaj după accidentul feroviar din Spania: Transmit sincere condoleanţe Majestăţii Sale Regelui şi poporului spaniolSursă foto: presidency.ro
Președintele Nicușor Dan s-a declarat profund întristat de accidentul feroviar din Spania, adresând condoleanțe Majestății Sale Regelui și poporului spaniol. ”Am fost profund întristat de tragicul accident feroviar care a curmat atâtea vieţi în Spania. Le doresc recuperare completă tuturor celor răniţi”, a transmis acesta intr-o postare pe X.

Președintele Nicușor Dan transmite condoleanțe după accidentul feroviar din Spania

Președintele Nicușor Dan s-a declarat profund întristat de tragicul accident feroviar soldat cu 39 de morți în Andaluzia, sudul Spaniei. El și-a exprimat gândurile și rugăciunile pentru familiile victimelor și pentru cei dragi acestora și le-a dorit recuperare completă celor răniți.

„Gândurile şi rugăciunile mele se îndreaptă către familiile victimelor şi către cei dragi lor în aceste momente dificile. Transmit sincere condoleanţe Majestăţii Sale Regelui şi poporului spaniol”, a scris Nicușor Dan pe X.

Șeful statului a transmis condoleanțe Majestății Sale Regelui și poporului spaniol. Informațiile despre bilanțul tragediei au fost confirmate luni dimineața de Ministerul spaniol de Interne, după coliziunea a două trenuri de mare viteză duminică seara.

Au inceput lucrările pentru noul stadion Dinamo. Vechea clădire va fi demolată
De la laude la acuzații. Crin Bologa, fostul șef DNA, și-a schimbat radical discursul despre legile justiției. Ce spunea în 2022
Tragedie feroviară în sudul Spaniei, 39 de morți și peste 120 de răniți

Coliziunea între două trenuri de mare viteză, duminică seara, în Andaluzia, sudul Spaniei, s-a soldat cu 39 de morți, potrivit unui nou bilanț confirmat luni dimineața de Ministerul spaniol de Interne. Catastrofa a provocat, de asemenea, 123 de răniți, dintre care cinci în stare foarte gravă și 24 în stare gravă.

Accident, tren, Spania

Sursa foto: Captură video

Trenul care a deraiat primul, operat de compania privată Iryo, transporta aproximativ 300 de pasageri, în timp ce celălalt tren, operat de Renfe, avea aproximativ 100 de pasageri la bord. Autoritățile continuă evaluarea pagubelor și stării răniților.

Trenul deraiat a blocat operațiunile de salvare din Andaluzia

Primarul orașului Adamuz, Rafael Moreno, a fost printre primele persoane ajunse la locul accidentului, descriindu-l drept „un coșmar”. Epava trenului Freccia 1000, care poate atinge viteze de până la 400 km/h, a îngreunat recuperarea supraviețuitorilor și a cadavrelor, iar echipele de salvare au trebuit să scoată chiar persoane decedate pentru a ajunge la cei în viață.

Toate serviciile feroviare dintre Madrid și Andaluzia au fost suspendate, iar companiile au menținut terminalele deschise pentru pasagerii afectați. Crucea Roșie Spaniolă a oferit asistență de urgență și consiliere familiilor, în timp ce Agenția de Urgență din Andaluzia a îndemnat supraviețuitorii să posteze pe rețelele sociale că sunt în viață.

 

