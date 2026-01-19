Tragedia feroviară din Spania. Cel puțin 21 de morți și peste 100 de răniți. Mărturii ale pasagerilor

Un tren de mare viteză a deraiat și s-a izbit de un alt tren care circula din sens opus, duminică, în sudul Spaniei, împingând a doua garnitură în afara șinelor. Accidentul a avut loc în apropiere de Adamuz, lângă Cordoba. Surse din cadrul poliției au confirmat pentru Reuters că cel puțin 21 de persoane și-au pierdut viața în urma coliziunii și peste 100 au fost rănite, dintre care 25 sunt în stare gravă. Printre victime se află și mecanicul unuia dintre trenuri, care circula pe ruta Madrid–Huelva.

Premierul Pedro Sánchez şi-a anulat agenda de luni, potrivit abc.es. Printre întâlnirile sale se număra una cu liderul PP, în cursul după-amiezii.

Familia regală a transmis că urmăreşte cu mare îngrijorare evenimentele: „Transmitem condoleanţe sincere familiilor şi prietenilor celor decedaţi, precum şi dragostea şi urările noastre de însănătoşire grabnică celor răniţi”.

Administratorul infrastructurii feroviare spaniole, Adif, a anunțat pe rețelele sociale că trenul Iryo 6189, care circula de la Málaga spre Madrid, a deraiat în zona Adamuz și a ajuns pe linia alăturată. Trenul care circula dinspre Madrid către Huelva, aflat pe acea linie, a deraiat la rândul său în urma impactului.

Potrivit Adif, accidentul s-a produs la ora 18:40 (19:40, ora României), la aproximativ zece minute după ce trenul Iryo părăsise orașul Córdoba, îndreptându-se spre Madrid.

Iryo este un operator feroviar privat, controlat majoritar de grupul italian Ferrovie dello Stato, companie de stat. Trenul implicat în accident era un Frecciarossa 1000, care efectua cursa Málaga–Madrid, a confirmat un purtător de cuvânt al grupului italian. Compania a transmis într-un comunicat că regretă profund cele întâmplate și că a activat toate protocoalele de urgență, colaborând îndeaproape cu autoritățile pentru gestionarea situației. Cel de-al doilea tren era operat de compania de stat Renfe. În urma accidentului, Adif a decis suspendarea tuturor serviciilor feroviare între Madrid și Andaluzia.

Trenul Iryo avea la bord peste 300 de pasageri, în timp ce trenul Renfe transporta aproximativ 100 de persoane. Șeful pompierilor din Córdoba, Paco Carmona, a declarat pentru TVE că trenul care se îndrepta spre Madrid din Málaga a fost evacuat complet.

În schimb, vagoanele celuilalt tren au suferit avarii severe, cu metal contorsionat și scaune distruse. „La zece minute după plecarea din Córdoba, trenul a început să se zguduie puternic și a deraiat, începând cu vagonul 6 din spatele nostru. Luminile s-au stins. Încă sunt oameni prinși între fiare. Nu știm câți au murit. Operațiunea se concentrează pe scoaterea persoanelor din zone foarte îngust. Pentru a ajunge la eventuali supraviețuitori, trebuie mai întâi să îndepărtăm trupurile celor decedați. Este o intervenție extrem de complicată”, a povestit o pasageră.

Ministrul Transporturilor, Óscar Puente, a declarat că urmărește evoluția situației de la sediul Adif din Madrid. „Informațiile de până acum sunt extrem de grave. Impactul a fost teribil, primele două vagoane ale trenului Renfe fiind aruncate în afara șinelor. Numărul victimelor nu poate fi confirmat în acest moment. Prioritatea absolută este salvarea și sprijinirea celor afectați”, a scris el pe platforma X.

Primarul localității Adamuz, Rafael Moreno, a declarat pentru cotidianul El País că a fost printre primii ajunși la locul accidentului, alături de poliția locală, și că a văzut ceea ce crede că era un trup grav mutilat, aflat la câțiva metri de zona impactului: „Scena este îngrozitoare. Nu pare că trenurile circulau pe aceeași linie, dar situația nu este clară. În acest moment, primarii și locuitorii din zonă sunt concentrați exclusiv pe ajutorarea pasagerilor”.

Imaginile difuzate de televiziunile locale arată un centru de primire improvizat pentru pasageri în localitatea Adamuz, cu aproximativ 5.000 de locuitori. Oamenii din zonă aduc alimente și pături, în condițiile în care temperaturile nocturne au coborât până la aproximativ 6 grade Celsius.

Imagini publicate de un alt pasager arată un angajat Iryo, purtând o vestă fluorescentă, care le cere pasagerilor să rămână pe loc în vagoanele cufundate în întuneric și îi roagă pe cei cu pregătire medicală să îi supravegheze pe ceilalți. Acesta le-a recomandat, de asemenea, să economisească bateriile telefoanelor mobile pentru a putea folosi lanternele la evacuare.

Jurnalistul RTVE Salvador Jiménez, aflat în trenul Iryo, a publicat imagini în care se vede partea frontală a ultimului vagon, răsturnată pe o parte, în timp ce pasagerii evacuați stăteau pe lateralul vagonului orientat în sus.

Jiménez a declarat pentru TVE, într-o intervenție telefonică de la fața locului, că pasagerii au folosit ciocanele de urgență pentru a sparge geamurile și a ieși din vagoane: „Există multă incertitudine legată de când vom ajunge la Madrid, unde vom petrece noaptea. Nu am primit încă niciun mesaj oficial de la compania feroviară”, a spus jurnalistul. „Este foarte frig, dar asta este situația.”