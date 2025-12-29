Tragedie feroviară, în urma căreia 13 oameni au murit și alți zeci au fost răniți

Un grav accident feroviar a avut loc în sudul Mexicului, unde un tren plin de pasageri a ieșit de pe șine și s-a transformat într-o tragedie pentru zeci de familii, potrivit SkyNews.

Autoritățile mexicane au anunțat că cel puțin 13 persoane și-au pierdut viața după ce un tren cu aproximativ 250 de oameni la bord a deraiat în statul Oaxaca, transmit agențiile internaționale de presă.

Marina mexicană a precizat că garnitura, care s-a răsturnat în apropierea localității Nizanda, transporta nouă membri ai personalului și alți 241 de pasageri.

Din totalul celor aflați în tren, 139 de persoane au fost evaluate și declarate în afara oricărui pericol, însă alte 98 au suferit răni, 36 dintre ele necesitând îngrijiri medicale suplimentare.

Președinta Claudia Sheinbaum a transmis pe platforma X că cinci dintre răniți se află în stare critică și a menționat că reprezentanți de rang înalt au fost trimiși în zonă pentru a sprijini familiile victimelor.

Guvernatorul statului Oaxaca, Salomon Jara Cruz, a transmis condoleanțe rudelor celor decedați și a subliniat că autoritățile locale lucrează împreună cu structurile federale pentru a oferi ajutor tuturor celor afectați.

Procuratura Generală a Mexicului a deschis o investigație pentru a stabili cauzele producerii tragediei, după cum a anunțat procurorul general Ernestina Godoy Ramos într-o postare pe rețelele sociale.

Trenul interoceanic, inaugurat în 2023 în timpul mandatului fostului președinte Andres Manuel Lopez Obrador, reprezintă o componentă esențială a Coridorului Interoceanic. Proiectul vizează modernizarea legăturii feroviare care traversează Istmul Tehuantepec, conectând portul Salina Cruz, de la Oceanul Pacific, cu orașul Coatzacoalcos, aflat pe coasta Golfului Mexic.

Guvernul mexican urmărește transformarea istmului într-o rută comercială competitivă, prin extinderea porturilor, dezvoltarea infrastructurii feroviare și industriale și crearea unei alternative care să poată rivaliza cu traseul oferit de Canalul Panama.

Serviciul feroviar este inclus, totodată, într-un plan mai amplu de relansare a transportului de pasageri și marfă în sudul țării și de stimulare a creșterii economice în zonă.