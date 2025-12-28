Social

Un bărbat beat a furat o mașină și a lovit două vehicule, un stâlp, un copac și un gard din beton. S-a întâmplat în Teleorman

Un bărbat beat a furat o mașină și a lovit două vehicule, un stâlp, un copac și un gard din beton. S-a întâmplat în Teleorman
Un bărbat a fost reținut după ce, aflându-se sub influența alcoolului și conducând un autoturism furat, a provocat un accident rutier în județul Teleorman, lovind două vehicule, un stâlp, un copac și un gard din beton. Bărbatul a fost reținut și  pus sub acuzare pentru mai multe infracţiuni, au transmis oficialii Poliției.

Un bărbat beat care a furat o mașină a provocat un accident rutier în județul Teleorman

Accidentul a avut loc duminică dimineaţă, în jurul orei 08:50, pe drumul naţional 6, între Alexandria şi Bucureşti. Autoturismul condus de un bărbat de 42 de ani a derapat în dreptul localităţii Bujoreni, acroşând două maşini aflate în mers.

După impact, autoturismul a ieşit în afara părţii carosabile, lovind un stâlp, apoi un copac, iar în final intrând într-un gard din beton, potrivit reprezentanţilor Poliţiei.

Etilotestul a indicat o alcoolemie de 0,80 mg/l pentru șofer

Șoferul de 42 de ani și un pasager aflați în autoturismul care a derapat  în afara părții carosabile au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare. Ceilalți doi conducători auto implicați în accidentul rutier nu au fost răniți și nu au avut nevoie de îngrijiri  medicale.

Alcool, volan, băutură

Sursa foto Arhiva EVZ

Bărbatul de 42 de ani care a provocat accidentul a fost testat cu aparatul etilotest, care a arătat o alcoolemie de 0,80 mg/l în aerul expirat. Ceilalți doi șoferi au fost testați și ei dar au avut rezultate negative. Polițiștii au stabilit că autoturismul condus de acesta a fost sustras de la proprietar pentru folosință.

Șoferul a fost reținut pentru mai multe infracțiuni

În urma administrării probatoriului, autoritățile au dispus reținerea bărbatului de 42 de ani implicat în accidentul rutier. Măsura a fost luată după verificarea circumstanțelor și testarea conducătorului auto cu aparatul etilotest.

Șoferul aflat în stare de ebrietate este cercetat pentru vătămare corporală din culpă, conducere sub influența alcoolului și furtul în scop de folosință.

