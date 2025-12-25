Accident de Crăciun în județul Satu Mare. Un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat într-o casă
- Raluca Dan
- 25 decembrie 2025, 16:51
Un accident rutier grav s-a produs în dimineața de Crăciun, în satul Petin din comuna Păulești, județul Satu Mare, după ce șoferul unui autoturism BMW a pierdut controlul direcției într-o curbă și a intrat într-o casă. „Pe şofer, rupt de beat, l-a luat Poliţia şi pe mine m-a lăsat aici, cu maşina în curte”, a spus proprietarul imobilului avariat, într-o postare pe Facebook.
Cum s-a produs accidentul din județul Satu Mare
Attila Bertici, proprietarul imobilului avariat, susține, în înregistrări video publicate pe pagina sa de Facebook, că un BMW cu număr de România, dar cu volan pe dreapta, a intrat cu viteză foarte mare, joi dimineață, în locuința sa din satul Petin.
Potrivit acestuia, șoferul, despre care afirmă că ar fi fost sub influența alcoolului, a pierdut controlul într-o curbă, iar mașina a sărit peste gard și s-a izbit violent de zidul casei, chiar în zona unde se află patul dintr-un dormitor.
„Pe şofer, rupt de beat, l-a luat Poliţia şi pe mine m-a lăsat aici, cu maşina în curte. Nici nu pot ieşi cu maşina mea din curte. Am sunat apoi la 112, au spus că n-au ce face, să mă descurc”, a spus acesta.
Șoferul ar fi cerut ca poliția să nu fie anunțată
Potrivit proprietarului, șoferul a fost luat de polițiști pentru recoltarea probelor biologice și se afla într-o stare vizibilă de ebrietate. Acesta ar fi cerut inițial să nu fie anunțată poliția, însă proprietarul a refuzat, menționând că a rămas cu autoturismul în curte chiar în ziua de Crăciun.
„Aşa e când te crezi regele şoselelor! În loc să fi luat un taxi... Noroc că nimeni nu a fost rănit, nici el nu a păţit nimic”, a mai spus acesta.
Proprietarul anunță că va depune plângere la poliție
Proprietarul casei avariate afirmă că, din fericire, își parcase autoturismul personal în spatele curții, astfel că acesta nu a fost afectat. Totuși, el a menționat că, în acest moment, nu poate ieși de pe proprietate în cazul unei urgențe.
Proprietarul locuinței avariate afirmă că intenționează să depună o plângere la poliție pentru distrugere.
