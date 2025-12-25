Accident de Crăciun în județul Satu Mare. Un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat într-o casă

Un accident rutier grav s-a produs în dimineața de Crăciun, în satul Petin din comuna Păulești, județul Satu Mare, după ce șoferul unui autoturism BMW a pierdut controlul direcției într-o curbă și a intrat într-o casă. „Pe şofer, rupt de beat, l-a luat Poliţia şi pe mine m-a lăsat aici, cu maşina în curte”, a spus proprietarul imobilului avariat, într-o postare pe Facebook.

Attila Bertici, proprietarul imobilului avariat, susține, în înregistrări video publicate pe pagina sa de Facebook, că un BMW cu număr de România, dar cu volan pe dreapta, a intrat cu viteză foarte mare, joi dimineață, în locuința sa din satul Petin.

Potrivit acestuia, șoferul, despre care afirmă că ar fi fost sub influența alcoolului, a pierdut controlul într-o curbă, iar mașina a sărit peste gard și s-a izbit violent de zidul casei, chiar în zona unde se află patul dintr-un dormitor.

„Pe şofer, rupt de beat, l-a luat Poliţia şi pe mine m-a lăsat aici, cu maşina în curte. Nici nu pot ieşi cu maşina mea din curte. Am sunat apoi la 112, au spus că n-au ce face, să mă descurc”, a spus acesta.

Potrivit proprietarului, șoferul a fost luat de polițiști pentru recoltarea probelor biologice și se afla într-o stare vizibilă de ebrietate. Acesta ar fi cerut inițial să nu fie anunțată poliția, însă proprietarul a refuzat, menționând că a rămas cu autoturismul în curte chiar în ziua de Crăciun.

„Aşa e când te crezi regele şoselelor! În loc să fi luat un taxi... Noroc că nimeni nu a fost rănit, nici el nu a păţit nimic”, a mai spus acesta.

Proprietarul casei avariate afirmă că, din fericire, își parcase autoturismul personal în spatele curții, astfel că acesta nu a fost afectat. Totuși, el a menționat că, în acest moment, nu poate ieși de pe proprietate în cazul unei urgențe.

Proprietarul locuinței avariate afirmă că intenționează să depună o plângere la poliție pentru distrugere.