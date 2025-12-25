Social

Accident de Crăciun în județul Satu Mare. Un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat într-o casă

Comentează știrea
Accident de Crăciun în județul Satu Mare. Un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat într-o casăAccident în județul Satu Mare. Sursa foto: Captruă video Facebook
Din cuprinsul articolului

Un accident rutier grav s-a produs în dimineața de Crăciun, în satul Petin din comuna Păulești, județul Satu Mare, după ce șoferul unui autoturism BMW a pierdut controlul direcției într-o curbă și a intrat într-o casă. „Pe şofer, rupt de beat, l-a luat Poliţia şi pe mine m-a lăsat aici, cu maşina în curte”, a spus proprietarul imobilului avariat, într-o postare pe Facebook.

Cum s-a produs accidentul din județul Satu Mare

Attila Bertici, proprietarul imobilului avariat, susține, în înregistrări video publicate pe pagina sa de Facebook, că un BMW cu număr de România, dar cu volan pe dreapta, a intrat cu viteză foarte mare, joi dimineață, în locuința sa din satul Petin.

Potrivit acestuia, șoferul, despre care afirmă că ar fi fost sub influența alcoolului, a pierdut controlul într-o curbă, iar mașina a sărit peste gard și s-a izbit violent de zidul casei, chiar în zona unde se află patul dintr-un dormitor.

„Pe şofer, rupt de beat, l-a luat Poliţia şi pe mine m-a lăsat aici, cu maşina în curte. Nici nu pot ieşi cu maşina mea din curte. Am sunat apoi la 112, au spus că n-au ce face, să mă descurc”, a spus acesta.

Pensii de fost magistrat și senator. Ce bani avea în conturi Rodica Stănoiu
Pensii de fost magistrat și senator. Ce bani avea în conturi Rodica Stănoiu
De ce a fost amânată pronunţarea sentinţei în dosarul finului de cununie al lui Vladimir Plahotniuc. Video
De ce a fost amânată pronunţarea sentinţei în dosarul finului de cununie al lui Vladimir Plahotniuc. Video

Șoferul ar fi cerut ca poliția să nu fie anunțată

Potrivit proprietarului, șoferul a fost luat de polițiști pentru recoltarea probelor biologice și se afla într-o stare vizibilă de ebrietate. Acesta ar fi cerut inițial să nu fie anunțată poliția, însă proprietarul a refuzat, menționând că a rămas cu autoturismul în curte chiar în ziua de Crăciun.

„Aşa e când te crezi regele şoselelor! În loc să fi luat un taxi... Noroc că nimeni nu a fost rănit, nici el nu a păţit nimic”, a mai spus acesta.

Proprietarul anunță că va depune plângere la poliție

Proprietarul casei avariate afirmă că, din fericire, își parcase autoturismul personal în spatele curții, astfel că acesta nu a fost afectat. Totuși, el a menționat că, în acest moment, nu poate ieși de pe proprietate în cazul unei urgențe.

Proprietarul locuinței avariate afirmă că intenționează să depună o plângere la poliție pentru distrugere.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:25 - Pensii de fost magistrat și senator. Ce bani avea în conturi Rodica Stănoiu
19:15 - Bărbat de 36 de ani, omorât în urma unei altercații în Sibiu. Patru bărbați au fost reținuți
19:03 - Zeci de hoteluri și pensiuni de pe Valea Prahovei, cu camere neocupate de Crăciun. Patronii, deschiși la negocieri 
18:52 - Momente jenante de Crăciun. Ce să nu faci niciodată
18:43 - Vera Alentova, starul filmului sovietic recompensat cu Oscar, a murit la 83 de ani
18:32 - De ce a fost amânată pronunţarea sentinţei în dosarul finului de cununie al lui Vladimir Plahotniuc. Video

HAI România!

Politica, Complotul și Lista Puterii
Politica, Complotul și Lista Puterii
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989

Proiecte speciale