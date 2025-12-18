O celebră influenceriță, ucisă. Șoferul a fugit de la locul accidentului

Influencerițabraziliană Aline Cristina Dalmolin a murit în dimineața zilei de luni, 15 decembrie, după ce mașina pe care o conducea a intrat într-un stâlp de electricitate în orașul de coastă Balneário Camboriú. Avea 41 de ani, conducea propria companie și era urmărită de peste 6.000 de persoane pe Instagram, unde oferea sfaturi despre leadership și mentorat.

La fața locului, autoritățile au găsit-o pe Dalmolin grav rănită, inconștientă, cu traumatisme craniene severe și amputarea unui braț. În ciuda eforturilor echipajelor de urgență, influencerița a decedat în timpul transportului spre spital. Comunitatea ei online era activă, iar profilul său de Instagram promova experiența sa de peste 20 de ani în domeniul leadershipului și al trainingurilor profesionale.

Șoferul implicat în accident, Gisele Forneroli, în vârstă de 57 de ani, a părăsit locul evenimentului și s-a deplasat spre malurile râului Camboriú, unde a fost găsită ulterior de autorități. În momentul interogării, aceasta prezenta semne de intoxicație, iar testul cu etilotestul a confirmat prezența alcoolului în sânge la nivel ce constituie infracțiune rutieră.

Forneroli a fost acuzată de ucidere din culpă sub influența alcoolului și a fost eliberată pe cauțiune, echivalentul a aproximativ 5.500 de dolari.

Compania condusă de Dalmolin, CELD Esportes, a anunțat că va suspenda activitatea timp de trei zile pentru a marca decesul și pentru a-și exprima condoleanțele față de familia și colegii influenceriței. Reprezentanții firmei au subliniat impactul profund al pierderii asupra echipei și comunității pe care Aline o construise.

În urmă cu o lună a mai murit o influenceriță. Lidiane Aline Lorenço, în vârstă de 33 de ani, și fiica sa de 15 ani, Miana, au fost găsite moarte în apartamentul lor din cartierul Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Trupurile lor au fost descoperite după ce vecinii au simțit un miros puternic venind din locuință. Mama și fiica nu mai fuseseră văzute de aproximativ cinci zile.

Lidiane era foarte cunoscută pe rețelele sociale, având peste 54.000 de urmăritori, și combina activitatea de influencer cu modelingul și studiile la medicină. Fiica ei locuia permanent cu ea și era apreciată pentru calmul și inteligența sa.

Autoritățile nu au găsit dovezi de agresiune în locuință, iar cauza exactă a decesului nu a fost stabilită până în prezent. Ancheta continuă, cu analize suplimentare asupra locuinței și posibilelor substanțe implicate.