Monden

O celebră influenceriță a ajuns în instanță. De la ce a pornit scandalul

Comentează știrea
O celebră influenceriță a ajuns în instanță. De la ce a pornit scandalulInfluencer. Sursa foto iStock
Din cuprinsul articolului

Lorena Popa, influenceriță cunoscută în zona de beauty și fondatoarea brandului de cosmetice Cochețica, se confruntă cu o situație juridică delicată, după ce o colaborare comercială s-a transformat într-un litigiu ajuns în fața instanței. Conflictul a izbucnit în urma problemelor repetate întâmpinate în relația cu firma de curierat responsabilă de livrarea produselor către clienți.

O celebră influenceriță, în instanță

Potrivit declarațiilor făcute de influenceriță, colaborarea a fost marcată de numeroase disfuncționalități: colete care nu au mai ajuns la destinatari, livrări întârziate și reclamații constante din partea clienților. Aceste situații ar fi generat pierderi financiare și ar fi afectat imaginea brandului, construit în jurul încrederii și relației directe cu comunitatea sa online.

Lorena Popa

Lorena Popa/ Sursa foto Instagram

Lorena Popa a mai declarat că, în ciuda sesizărilor repetate, problemele nu au fost soluționate. Mai mult, aceasta afirmă că nu ar fi primit contravaloarea unor colete pierdute, deși ar deține dovezi clare – mesaje, e-mailuri și plângeri scrise venite de la clienți nemulțumiți de livrare.

În acest context, fondatoarea Cochețica a decis să înceteze colaborarea și să rezilieze contractul cu firma de curierat. Demersul nu ar fi fost însă acceptat ușor. Potrivit influenceriței, solicitările de reziliere ar fi fost ignorate, iar discuțiile cu reprezentanții companiei nu ar fi dus la nicio soluție concretă.

Fântâna din județul Gorj care arată destinul. Ritualul care promitea tinerelor o privire în viitor
Fântâna din județul Gorj care arată destinul. Ritualul care promitea tinerelor o privire în viitor
Românii care vor suporta primele facturi mărite de la 1 ianuarie 2026
Românii care vor suporta primele facturi mărite de la 1 ianuarie 2026
judecată

Judecată. Sursa foto: Arhiva EVZ

Situația a escaladat

Situația a escaladat în momentul în care Lorena Popa a primit o citație oficială. Documentul o cheamă în instanță și include o cerere de plată în valoare de 488 de lei, sumă care ar reprezenta o factură contestată, la care s-ar adăuga penalități și cheltuieli de judecată. Antreprenoarea a declarat că nu recunoaște această datorie și că va prezenta toate documentele necesare pentru a-și susține poziția.

Fanii au încercat să o ajute

Între timp, Lorena Popa a ales să își mute activitatea către o altă firmă de curierat. Ea a spus că noul partener oferă condiții mai clare și un nivel mai ridicat de profesionalism, tocmai pentru a evita situații similare și pentru a proteja relația cu clienții săi.

În comentarii, mulți dintre fani au încercat să ghicească numele firmei implicate, însă influencerița a evitat să facă public acest detaliu. Alții au oferit sfaturi juridice sau au relatat experiențe similare cu servicii de curierat, în timp ce o mare parte dintre urmăritori și-au exprimat sprijinul față de antreprenoare.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:57 - Fântâna din județul Gorj care arată destinul. Ritualul care promitea tinerelor o privire în viitor
23:47 - DNA clarifică ordinul lui Voineag, criticat de doi procurori: Și Kovesi a emis unul similar, în 2013
23:38 - Lista concurenților Survivor 2026. Un controversat politician intră în competiție
23:30 - Declarațiile lui Rob Reiner, înainte de tragedie. Ce planuri avea regizorul
23:19 - Cardurile vor începe să facă plăți în euro de la 1 ianuarie. Cât durează perioada de tranziție la sud de Dunăre
23:10 - Nenorocirea lui Salam, norocul altora: Și-au făcut case cât eram eu praf

HAI România!

Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă

Proiecte speciale