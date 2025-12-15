O celebră influenceriță a ajuns în instanță. De la ce a pornit scandalul

Lorena Popa, influenceriță cunoscută în zona de beauty și fondatoarea brandului de cosmetice Cochețica, se confruntă cu o situație juridică delicată, după ce o colaborare comercială s-a transformat într-un litigiu ajuns în fața instanței. Conflictul a izbucnit în urma problemelor repetate întâmpinate în relația cu firma de curierat responsabilă de livrarea produselor către clienți.

Potrivit declarațiilor făcute de influenceriță, colaborarea a fost marcată de numeroase disfuncționalități: colete care nu au mai ajuns la destinatari, livrări întârziate și reclamații constante din partea clienților. Aceste situații ar fi generat pierderi financiare și ar fi afectat imaginea brandului, construit în jurul încrederii și relației directe cu comunitatea sa online.

Lorena Popa a mai declarat că, în ciuda sesizărilor repetate, problemele nu au fost soluționate. Mai mult, aceasta afirmă că nu ar fi primit contravaloarea unor colete pierdute, deși ar deține dovezi clare – mesaje, e-mailuri și plângeri scrise venite de la clienți nemulțumiți de livrare.

În acest context, fondatoarea Cochețica a decis să înceteze colaborarea și să rezilieze contractul cu firma de curierat. Demersul nu ar fi fost însă acceptat ușor. Potrivit influenceriței, solicitările de reziliere ar fi fost ignorate, iar discuțiile cu reprezentanții companiei nu ar fi dus la nicio soluție concretă.

Situația a escaladat în momentul în care Lorena Popa a primit o citație oficială. Documentul o cheamă în instanță și include o cerere de plată în valoare de 488 de lei, sumă care ar reprezenta o factură contestată, la care s-ar adăuga penalități și cheltuieli de judecată. Antreprenoarea a declarat că nu recunoaște această datorie și că va prezenta toate documentele necesare pentru a-și susține poziția.

Între timp, Lorena Popa a ales să își mute activitatea către o altă firmă de curierat. Ea a spus că noul partener oferă condiții mai clare și un nivel mai ridicat de profesionalism, tocmai pentru a evita situații similare și pentru a proteja relația cu clienții săi.

În comentarii, mulți dintre fani au încercat să ghicească numele firmei implicate, însă influencerița a evitat să facă public acest detaliu. Alții au oferit sfaturi juridice sau au relatat experiențe similare cu servicii de curierat, în timp ce o mare parte dintre urmăritori și-au exprimat sprijinul față de antreprenoare.