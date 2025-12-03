Arta de a construi frumusețe. Beauty Concept Clinic înseamnă eleganța unui vis dus până la capăt

Când a pus bazele Beauty Concept Clinic în 2020, la Cluj, dr. Alexandra Filip nu și-a imaginat doar o clinică modernă de estetică medicală, ci un spațiu în care pacientul este privit cu empatie, iar frumusețea se naște din rigoare, știință și grijă autentică.

Cu o investiție inițială de peste 1,2 milioane de euro și o echipă multidisciplinară formată cu atenție, proiectul său s-a transformat, în doar câțiva ani, într-un reper pe piața locală a chirurgiei și esteticii medicale.

În 2023, antreprenoarea a continuat dezvoltarea clinicii prin achiziția unor tehnologii de ultimă generație, investiție care s-a ridicat la aproximativ 200.000 de euro. „Cea mai importantă investiție din ultimul an a fost în tehnologie medicală de ultimă generație”, explică dr. Alexandra Filip.

Ea subliniind însă că valoarea reală a acestor achiziții „vine din mâinile celor care le folosesc”. Iar recunoștința față de echipa sa rămâne un element important în tot discursul ei. „Sunt recunoscătoare că am o echipă pasionată și extrem de bine pregătită, care transformă fiecare tratament într-o experiență frumoasă pentru pacient”, a adăugat femeia de afaceri.

Performanțele sale au dus la includerea sa în „Top 100 Performeri din Sănătate”, realizat de Revista Capital pentru ediția 2025. Cu această ocazie, Dr. Alexandra Filip vorbește despre investiții, provocări și visul care a stat la baza Beauty Concept Clinic.

Dr. Alexandra Filip vorbește cu entuziasm despre tehnologia pe care a decis să o aducă în clinică. Dorința de a inova permanent este, de altfel, o constantă în modul ei de a gândi managementul medical. Iar prioritizarea echipamentelor performante, dar și accentul pus pe rezultate naturale, predictibile și sigure pentru pacienți.

„Am adus echipamente performante care ne ajută să oferim pacienților rezultate sigure, naturale și personalizate”, explică medicul. Totuși, pune accentul acolo unde contează. „Dotările sunt doar instrumente, dar rezultatele depind de omul care le folosește”, adaugă ea.

În ceea ce privește calitățile necesare unui manager de clinică medicală, Dr. Alexandra Filip crede că există trei piloni de neînlocuit. Ea menționează capacitatea de a construi o viziune pe termen lung, empatia, atât față de pacienți, cât și față de echipă și rigoarea, pentru că „în medicină, detaliile fac diferența”.

În spatele acestor principii se află însă și o provocare constantă, aceea de a găsi echilibrului între calitatea actului medical și sustenabilitatea afacerii. Medicina estetică este unul dintre domeniile cu cea mai rapidă evoluție, iar pacienții sunt din ce în ce mai informați. „Am învățat că trebuie să inovezi permanent, dar fără să pierzi esența”, a mai spus dr. Alexandra Filip.

Deși tehnologia rămâne importantă, dr. Alexandra Filip nu ezită nicio clipă când vorbește despre resursa esențială a unei clinici, adică oamenii. „Cele mai moderne aparate nu pot înlocui pasiunea, profesionalismul și empatia pentru oameni”, explică ea. Spune că este convinsă că sufletul unui centru medical vine întotdeauna din interior, din modul în care echipa se raportează la pacienți și la actul medical.

De altfel, motivul pentru care un specialist alege să devină manager ține, în opinia ei, de dorința de a construi ceva care să dăinuie. „Ca medic chirurg, poți schimba viețile pacienților tăi. Ca manager, ai ocazia să creezi un mediu în care mulți alți profesioniști pot face același lucru”, completează medicul.

De asemenea, gestionarea oamenilor rămâne, admite ea, cea mai dificilă parte a meseriei. Ea vorbește despre înțelegerea ritmului și a nevoilor fiecărei persoane, menținerea echilibrului între fermitate și empatie, ascultarea reală. „Nu m-a învățat nimeni cum să fiu manager; am învățat singură, făcând exact așa cum mi-ar fi plăcut și mie să fiu tratată. Cu respect, încredere și deschidere”, spune dr. Filip.

Din întreaga carieră, cel mai important proiect rămâne chiar clinica pe care a construit-o de la zero. Beauty Concept Clinic este rezultatul unei combinații rare de curaj, muncă și perseverență. Drumul nu a fost ușor, recunoaște ea, însă viziunea a rămas neclintită, aceea de a crea un spațiu în care medicina estetică să fie pusă în slujba sensului și a echilibrului.

„A fost greu la început, ca orice început de altfel, dar am crezut în acest drum și am construit pas cu pas un loc în care medicina estetică se îmbină perfect cu profesionalismul și respectul pentru pacient”, spune fondatoarea clinicii.

Experiența acumulată i-a permis, în ultimii ani, să participe la evenimente internaționale importante, unde a reprezentat România cu mândrie. „Faptul că pot reprezenta România pe aceste scene, să arăt că și aici se poate face performanță la cel mai înalt nivel, este o satisfacție uriașă și o recunoaștere a efortului meu și al întregii echipe”, a mai declarat dr. Alexandra Filip.