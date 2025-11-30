„Armoniile Speranței”, un proiect de suflet! Dr. Remus Nica a transformat muzica într-o punte spre vindecare. Exclusiv

Dr. Remus Nica, medic militar cu profil chirurgical, este un doctor care își practică meseria cu rigurozitate. Dar pasiunea pentru artă și sensibilitatea pe care i-a adus-o vioara îl transformă într-o figură aparte în comunitatea medicală. Dr. Remus Nica este un profesionist care, pe lângă bisturiu, mânuiește arcușul cu aceeași precizie, și care a înțeles că uneori terapia începe acolo unde cuvintele se opresc.

Dincolo de sala de operații, dr. Nica este inițiatorul proiectului cultural-caritabil „Armoniile Speranței”, lansat în 2022 din nevoia, pe care a simțit-o ca medic, de a aduce în lumină calitatea vieții bolnavilor oncologici. O categorie de pacienți care, după tratamente, intervenții și luni întregi petrecute în spitale, continuă să ducă o luptă invizibilă, cu efecte ce depășesc cadrul medical.

Pentru doctorul Nica, acest proiect este o expresie a empatiei și a convingerii că vindecarea înseamnă și grijă emoțională, solidaritate și gesturi simbolice care pot rescrie starea unui om.

Povestea lui Remus Nica ca muzician începe devreme, în copilărie, când vioara devenise un obiect familiar. „De copil am început să cânt la vioară”, povestește el în cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei. Însă drumul spre medicină, cu ritmul său riguros, l-a determinat să pună instrumentul de-o parte timp de aproape zece ani. A învățat, a dat examene, a intrat în profesie și s-a concentrat integral pe formarea medicală.

Reîntâlnirea cu muzica a venit târziu, prin descoperirea Orchestrei Medicilor „Dr. Ermil Nichifor”, moment care i-a reaprins pasiunea. „După ce am descoperit Orchestra Medicilor, am revenit la muzică în sensul de a o cânta. De atunci nu m-am mai desprins de orchestră”, spune el.

Întoarcerea la vioară nu a fost un moft, ci un act de reconstrucție personală. Muzica i-a readus echilibrul psiho-emoțional și l-a ajutat să-și regăsească liniștea într-o meserie în care tensiunea face parte din cotidian. „M-a ajutat să fiu mai prolific chirurgical și poate cu idei mai multe. Mi-a permis să înțeleg bolnavii mai bine și să încerc să le ofer ceea ce au nevoie”, adaugă dr. Remus Nica.

Intrarea în orchestră nu urmează un protocol rigid, după cum explică medicul. „Se prezintă în mijlocul colegilor muzicieni și, în urma unei discuții și a unui moment muzical, se integrează sau nu în orchestră. Nu e greu”, povestește dr. Nica.

Orchestra Medicilor „Dr. Ermil Nichifor”, fondată în 1954 de renumitul nefrolog și muzician Ermil Nichifor, este una dintre primele orchestre de acest tip din Europa. În 2024 a împlinit 70 de ani, iar în prezent este un spațiu în care medicii se transformă în artiști, iar muzica devine prelungirea unei profesii construite pe empatie.

Printre instrumentiști se regăsesc nu doar medici, ci și specialiști din alte domenii, toți uniți de devotamentul pentru artă și pentru misiunea de a aduce lumina muzicii în viețile celor vulnerabili. Există membri care au cântat neîntrerupt timp de 50–60 de ani. Cel mai în vârstă are astăzi peste 80 de ani și continuă, cu entuziasm, să vină la repetiții. „E ca o familie”, spune dr. Nica.

În 2022, în contextul apariției legii pentru bolnavii de cancer, dr. Remus Nica a simțit că a venit momentul pentru un gest colectiv care să depășească granițele unui salon de spital. Așa a luat naștere „Armoniile Speranței”, proiect cultural și caritabil construit pe convingerea că muzica poate sensibiliza, poate apropia și poate vindeca în sens profund.

Scopul nu era doar organizarea unor concerte, ci crearea unei legături între societatea civilă, comunitatea medicală și companiile din sănătate. Proiectul atrage atenția asupra faptului că pacienții oncologici continuă să lupte și după externare, iar calitatea vieții lor trebuie privită ca o parte esențială a procesului de recuperare.

În cadrul acestor evenimente muzicale, Orchestra Medicilor transmite mesaje care depășesc estetica artistică. Este un demers care oferă publicului o altă perspectivă asupra fragilității umane, prin sunet, empatie și o punere în scenă ce îmbină arta cu realitatea medicală.

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte derivate din „Armoniile Speranței” este înființarea Corului Național Român, inițiat împreună cu maeștrii Daniel Jinga și Iosif Ion Prunner. Nu este doar o extensie artistică, ci un semn al dorinței de a construi instituții culturale autentice, durabile, cu impact real pe termen lung.

Ediția din 2025 a proiectului cultural-caritabil „Armoniile Speranței” include soliști și artiști de renume, precum Cellia Costea – soprană a Operei din Atena și o artistă de renume mondial, Valentin Șerban – violonist și câștigător al Concursului „George Enescu” 2020/2021, Daniel Magdal – tenor recunoscut la nivel internațional, Florin Ganea – bas-bariton, Alexandru Burcă – pianist, Ștefan Cazacu – violoncelist și Vlad Eniu – medic și dirijor.

Conceptul evenimentului aduce în centrul atenției povestea pacientului oncologic, transpusă muzical. Un mod de a transforma drama individuală într-un mesaj colectiv, accesibil, emoționant.

Iar pentru ca muzica să circule, dr. Nica și colegii săi depun eforturi logistice considerabile. Repetițiile au loc în fiecare marți seara în perioada premergătoare concertelor, iar medicii din afara Bucureștiului sunt integrați cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, care a susținut și sponsorizat proiectul. O mobilizare care arată că, uneori, cultura și medicina pot construi împreună mai mult decât poate fiecare domeniu separat.

Armonii care vindecă

Pentru dr. Remus Nica, muzica nu este un refugiu, ci o continuare firească a profesiei sale. Este un limbaj prin care se poate apropia mai mult de pacienți, colegi și comunitate. Un limbaj universal, cum îl numește chiar el. „Muzica nu doar încântă sufletul, ci are un efect vindecător dovedit. În plus, muzica unește oamenii”, a subliniat medicul.

În lumea medicinei, unde cifrele și protocoalele domină ziua, dr. Nica aduce un alt tip de tratament, unul care atinge și emoția. Iar „Armoniile Speranței” este dovada că uneori, pentru a schimba ceva în societate, ai nevoie doar de curaj, empatie și un instrument acordat cu grijă.