Opera Națională București deschide oficial Anul Cultural România - Italia 2026 printr-un Concert de Gală susținut la Roma de Ziua Națională a României. Anita Hartig, Ruxandra Donose şi Ștefan Pop și soliștii concertului de la Teatro dell’Opera di Roma

Ambasada României în Italia deschide seria evenimentelor incluse în programul Anului Cultural România–Italia 2026 printr-un Concert de Gală organizat în colaborare cu Opera Națională București și susținut de către Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Culturii din România, care marchează, totodată, și Ziua Națională a României.

Soprana Anita Hartig, mezzosoprana Ruxandra Donose, tenorul Ștefan Pop și vor evolua în Concertul de Gală susținut de Orchestra Operei Naționale București, dirijată de Daniel Jinga, pe scena Teatro dell’Opera di Roma, luni, 1 decembrie de la ora 19:00.

Evenimentul marchează deschiderea oficială a Anului Cultural România - Italia 2026, fiind organizat în aceeași zi cu Ziua Națională a României. Acest context a fost subliniat de Ambasadoarea României, Gabriela Dancău, care a declarat: ”Suntem mândri să deschidem Anul Cultural România - Italia 2026 chiar în ziua în care sărbătorim Ziua Națională a României, printr-un Concert de Gală pe scena prestigioasă a Operei din Roma. Mulțumesc Operei Naționale București pentru că ne este alături și în acest an!

Împreună putem face cunoscute spiritul creativ și talentul muzicienilor și artiștilor români în această importantă instituție a liricii italiene, unde, de-a lungul timpului, numeroase talente au avut ocazia să se exprime. Anul Cultural România–Italia 2026, organizat sub Înaltul Patronaj al Excelenței Sale Nicușor Dan, Președintele României, și al Excelenței Sale Sergio Mattarella, Președintele Republicii Italiene, va prezenta un amplu program de evenimente menite să celebreze legăturile speciale dintre țările noastre și să onoreze patrimoniul cultural comun care ne unește.

În lunile următoare, vom celebra în Italia frumusețea și profunzimea spiritului românesc prin expoziții de artă și sculptură, proiecții cinematografice de excepție, expoziții de arheologie care vor readuce la viață vestigii ale trecutului, concerte grandioase și spectacole de teatru încărcate de emoție și sensibilitate – evenimente care fac parte din programul Anului Cultural România–Italia 2026.”

Alegerea Teatrului dell’Opera di Roma, una dintre cele mai importante instituții lirice italiene, oferă concertului o vizibilitate internațională semnificativă, dată de tradiția și prestigiul sălii, recunoscute pentru acustica sa și pentru rolul esențial în viața culturală a capitalei italiene.

Despre importanța acestui concert, Directorul general al Operei Naționale din București, dirijorul Daniel Jinga, a declarat: ”Faptul că acest concert are loc chiar de Ziua Națională a României, în deschiderea Anului Cultural România - Italia, nu este doar o coincidență de calendar, ci un mod de a plasa cultura română într-un spațiu de dialog real.

Prezența noastră pe scena Teatrului dell’Opera di Roma oferă șansa de a reprezenta instituțional România într-un cadru respectat al lumii lirice și de a marca, prin muzică, începutul unui program de colaborări pe termen lung între cele două țări. Consider important ca o instituție publică precum Opera Națională București să fie vizibilă în astfel de momente, în care cultura funcționează ca instrument de proximitate și continuitate între parteneri.”

Publicul va regăsi arii, duete și momente orchestrale din creația unor mari compozitori, într-o structură concepută special pentru această ocazie și pentru caracterul festiv al evenimentului.

Concertul de la Roma marchează debutul unui program amplu de schimburi și colaborări artistice, menit să consolideze prietenia și proximitatea culturală între România și Italia.

În sala Ridotto dei Palchi ”Arturo Toscanini” vor susține un recital soliştii Operei Naţionale din Bucureşti, soprana Iulia Isaev şi baritonul Alexandru Constantin, acompaniaţi de pianista Liana Mareş.

Evenimentul este realizat și cu sprijinul sponsorilor ALRO, Rafinor, Jidvei România, Banca Transilvania, Pirelli, Intesa San Paolo, Digi, Ansaldo Energia, Senneville, Digital World Printing și promovat de asociațiile Pro Contemporania și The Culture Club.