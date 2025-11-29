Șase zodii care transformă sărbătorile într-un adevărat coșmar financiar

Sărbătorile de iarnă, cu cadouri, mese festive și vacanțe, aduc entuziasm — dar și tentația de a cheltui impulsiv.

Conform astrologiei populare, anumite zodii sunt mai predispuse să-și depășească bugetul în această perioadă.

Dacă ești curios să afli dacă te numeri printre ele, iată șase semne zodiacale care, în mod tradițional, au risc crescut de „sindrom al cheltuielilor” de Crăciun și Revelion.

Berbecii sunt cunoscuți pentru caracterul lor spontan și pentru nevoia de satisfacție imediată. În contextul sărbătorilor, acest lucru se traduce adesea prin cumpărături neplanificate: cadouri, haine, gadgeturi sau ieșiri costisitoare.

Așa cum notează Times of India: „Berbecul este impulsiv în legătură cu orice și asta include și cheltuielile.”

În loc să creeze un plan clar de buget, Berbecii tind să răspundă dorințelor de moment, fără a evalua consecințele financiare.

Leii sunt adesea sinonimi cu stilul de viață extravagant și dorința de a impresiona. În sezonul sărbătorilor, asta se poate traduce prin cumpărături opulente, cadouri scumpe pentru cei dragi sau chiar mese festive în restaurante luxoase.

Conform astrologiei, pentru Leu „nu contează dacă nu e ziua lui” — dacă vede ceva ce consideră perfect, nu va ezita să-l cumpere.

Generozitatea lor este lăudabilă, dar poate duce la cheltuieli mult peste bugetul disponibil.

Pentru Balanțe, imaginea este importantă — mai ales în context social. Astfel, dorința lor de a se simți bine și de a crea un ambient armonios le poate determina să cheltuiască bani pe obiecte decorative, haine, cosmetice sau cadouri elegante.

Balanțele „sunt printre cele mai stilate și sofisticate zodii”, dar această predispoziție le poate face cheltuitoare impulsive.

Chiar dacă nu este vorba neapărat de lux, mulți nativi Balanță pot simți nevoia să facă un efort pentru ca sărbătorile să fie „perfecte”, din punct de vedere estetic.

Săgetătorii prețuiesc libertatea, aventura și bucuria de a trăi clipa. În perioada sărbătorilor, asta se poate traduce prin vacanțe de ultim moment, escapade, călătorii, dar și cadouri ample pentru prieteni.

Potrivit Times of India, Săgetătorii sunt printre zodiile care „cel mai probabil vor cădea în capcana ‘doom spending’” de sărbători.

Mai degrabă decât să economisească, ei preferă să investească în experiențe — uneori departe de bugetul lor real.

Gemenii sunt atrași de varietate și de tot ce e nou. La sărbători, această tendință îi poate împinge spre cumpărături impulsive: gadgeturi, haine, decorațiuni sau cadouri pe ultima sută de metri.

Gemenii „nu au un motiv important pentru a economisi, vor cheltui prea mulți bani.”

Interesul lor schimbător și dorința de a experimenta pot face dificilă respectarea unui buget bine definit.

Peștii sunt sensibili, empatici și generoși — trăsături care îi pot face să cheltuiască mai mult decât și-ar dori, mai ales dacă vor să facă surprize sau să ofere cadouri celor dragi.

De multe ori Peștii își „deschid imediat portofelele” când cineva le cere ajutor.

În plus, stările lor emoționale — stres, melancolie sau dor de familie — pot declanșa cumpărături menite să le alunge neliniștea.