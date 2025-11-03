Monden

Marina Almășan, din nou în instanță. Georgică Cornu îi cere banii înapoi

Marina Almășan, din nou în instanță. Georgică Cornu îi cere banii înapoiMarina Almășan și Georgică Cornu. Sursa foto Facebook
Marina Almășan se află din nou în centrul unui conflict juridic, după ce fostul ei partener, Georgică Cornu, i-a intentat două procese. Vedeta TVR susține că este vorba despre bani pe care i-ar fi oferit cadou și pe care acum îi vrea înapoi.

Marina Almășan, pregătită de un nou proces

Recent, prezentatoarea s-a întâlnit cu avocatul ei, Adrian Cuculis, pentru a discuta strategia în instanță. Ea a spus că se apropie un nou proces.

„Prietenii mei știu deja că, atunci când apar în poză alături de Adrian Cuculis, înseamnă că la orizont se apropie un nou proces. Nu vă impacientați, am alături cel mai bun avocat!

Marina Almășan și Cuculis

Marina Almășan și Cuculis. Sursa foto Instagram

Acum, bunăoară, o voce din neant mă atenționează că am de returnat niște cadouri pentru care, cândva, chiar dacă nu mi le-am dorit, am mulțumit frumos… Dar… asta e, cum se zice: <>”, a spus Marina pe rețelele sociale.

Avocata lui Georgică Cornu, Dalina Terzi, a explicat situația din perspectiva clientului său: „Doamna Almășan s-a dus la domnul avocat Cuculis pentru că urmează un termen de judecată. Mai precis, vineri acum este înfățișarea în procesul cu firma fiicei domnului Cornu.”

Ce bani îi cere Georgică Cornu Marinei Almășan

Primul proces vizează o sumă de 20.000 de euro, reprezentând plăți pe care Cornu le consideră nedatorate, precum și cheltuielile pentru reparația acoperișului locuinței Marinei Almășan, acoperite de firma fiicei sale.

Al doilea proces are ca miză suma de 200.000 de euro, pe care afaceristul susține că i-ar fi oferit-o Marinei Almășan în 2012, în contextul divorțului de Victor Socaciu. Dalina Terzi a precizat că „Cel de-al doilea va primi în curând termen fără citarea/presența părților pentru a stabili dacă domnul Cornu primește sau nu scutire/eșalonare la plata taxei de timbru de aproximativ 15.000 de lei.”

„Ne vedem în instanță”

Marina Almășan, cunoscută pentru stilul său direct și sincer, se arată pregătită să facă față provocărilor din instanță. Ea a spus că este optimistă și că are alături cel mai bun avocat.

„Ne vedem în instanță, domnule avocat! Mulțumesc din inimă. Sau… din ce-a mai rămas din ea.”

