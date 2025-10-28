Monden

AMNA, confesiuni fără filtru: „Mi-era rusine să-mi cer banii”. Artista lansează „Opțiunea ta”

AMNA, confesiuni fără filtru: „Mi-era rusine să-mi cer banii”. Artista lansează „Opțiunea ta”
AMNA, lansează o confesiune muzicală despre limite, confuzie și curajul de-a merge mai departe – „Opțiunea ta”. Inspirată din propriile experiențe, artista vorbește deschis despre ce a învățat în ultimii ani, de la relații, prietenii, până la puterea de a spune „nu”.

Piesa vorbește despre acel tip de relație în care ești prezent cu tot sufletul, dar ajungi să devii „doar, din când în când, opțiunea cuiva”.

“Am fost femeia din spatele bărbatului. La un moment dat realizezi că devii invizibilă. Că tot ce oferi se întoarce doar pe jumătate. Piesa asta este despre momentul în care alegi să nu mai fii o opțiune, ci prioritatea ta.”, spune AMNA.

Care este mesajul piesei

Cum ajunge o femeie să piardă într-o relație

AMNA a vorbit si despre modul în care o femeie ajunge să se piardă într-o relație: „Lipsa comunicării, infidelitatea, violența domestică, toate pot duce la despărțire. Dar adevărata ruptură apare atunci când nu te mai regăsești.”

Single-ul „Opțiunea ta” este disponibil pe toate platformele de streaming. AMNA rămâne o artistă a cărei voce spune adevăruri simple, dar profunde: “iubirea nu trebuie să doară, iar alegerea de a pleca poate fi cel mai sincer gest de iubire de sine.”

