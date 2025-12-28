De ce a renunțat Mirabela Grădinaru la dorința de a deveni profesoară: Când am terminat facultatea a fost o altă răscruce

Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan a vorbit despre parcursul său profesional, explicând că și-ar fi dorit să devină profesoară de geografie, însă a ales o carieră într-o corporație din cauza veniturilor mici din învățământ. „Primul loc de muncă a fost în anul doi de facultate. M-am angajat part-time la un call center”, a spus Mirabela Grădinaru, la un post TV.

Prima doamnă a României a declarat că a ajuns pentru prima dată în București cu ocazia examenului de admitere.

„M-am simţit pierdută. Erau foarte, foarte, foarte mulţi oameni, dimensiunea oraşului... Am avut mari probleme în a mă orienta cu mijloacele de transport, am coborât şi la staţii greşite, îmi era şi frică. Mi-a fost frică pentru că auzeam, şi părinţii au încercat să mă sperie spunându-mi doar lucruri neplăcute despre ce se întâmplă în Bucureşti, în cartierele mărginaşe. Dar, nu ştiu, ori m-am ferit eu... dar nu am avut parte de întâmplări neplăcute. Şi mă bucur că am ales Bucureşti şi că mi-am urmat visul”, a explicat aceasta, la Digi24.

Ea a relatat că a fost admisă la Facultatea de Geografie atât la Iași, cât și la București, însă a ales Capitala pentru a fi „cât mai departe de părinți”. Totuși, Mirabela Grădinaru a afirmat că Vaslui a „rămas acasă” și că revine mereu „cu drag”, acolo unde mai are mătuși și cea mai bună prietenă din copilărie.

Ulterior, Mirabela Grădinaru a discutat despre primul loc de muncă, pe care l-a avut în al doilea an de studenție, la un call-centre. „M-am angajat part-time la un call center. Asta pentru că părinţii mi-au spus că dacă te vei duce la Bucureşti, noi nu te putem ajuta, adică este mult mai uşor să te ajutăm la Iaşi, financiar însemnând că nu am găsit partea să îmi asigure hrana. Una era să merg săptămânal acasă cu un personal de la Iaşi la Vaslui, alta era distanţa între Bucureşti şi Vaslui”, a explicat aceasta.

Partenera președintelui a relatat că au existat perioade când nu avea bani de bilet pentru accelerat și folosea trenul personal, mai ales atunci când își dorea să ajungă acasă.

„M-am angajat la call center, unde lucram în timpul weekend-ului şi eventual mai luam o tură după-amiază. Asta în condiţiile în care la facultate prezenţa era obligatorie şi trebuia să fiu integralistă dacă îmi doream cămin şi o altă opţiune pentru mine nu era. Şi doream cămin pentru că nu aş fi avut posibilitatea financiară să îmi plătesc o gazdă sau chirie în Bucureşti”, a mai spus aceasta.

Ea a adăugat că, după finalizarea facultății, a început să lucreze cu program normal și a trecut prin „mai multe call centere, din diferite domenii”.

„În momentul în care am terminat facultatea, a fost o altă răscruce în viaţa mea: ce fac? Mă întorc acasă şi îmi urmez visul să fiu profesor sau rămân în Bucureşti. Dar atunci, pentru că din punct de vedere financiar, salariul unui profesor nu mi-ar fi permis să-mi plătesc chiria în Bucureşti, am ales să rămân în corporaţie, să trec la full-time”, a povestit aceasta.

Ea a adăugat: „Un an mai târziu am fost la un târg unde mi-am depus CV-ul şi am schimbat call center-ul cu o altă societate unde lucrez şi astăzi, după 19 ani. Este singurul job, dar în cadrul acestei companii am schimbat mai multe poziţii şi mai multe direcţii, adică nu am rămas în aceeaşi direcţie, nu am rămas pe aceeaşi poziţie şi tot timpul am luat-o de la capăt pentru că, da, cultura este aceeaşi, dar domeniile sunt diferite”.