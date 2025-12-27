Mirabela Grădinaru: Trăiesc ca să mănânc. Povestea mâncării preferate a lui Nicușor Dan

Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, a declarat că mâncarea preferată a președintelui este fasolea cu ciolan. Ea a menționat însă că nu reușește să reproducă gustul mâncării din copilărie de care acesta își amintește „Fac și eu fasole, dar nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie de care-și aduci aminte”, a spus aceasta, la un post TV.

Partenera președintelui a declarat că este gurmandă și că îi place să mănânce. „De obicei se spune că mănânci ca să trăiești. Eu cred că mă aflu de cealaltă baricadă. Trăiesc ca să mănânc”, a spus aceasta, la emisiunea „La cină” de la Digi 24.

Mirabela Grădinaru a dezvăluit că, deși îi place să mănânce, nu îi place să gătească și recunoaște că nu are veleități în acest sens. Ea a adăugat însă că face acest efort pentru copiii săi. „Nu-mi place să gătesc, nu am veleități, dar pentru copiii mei fac acest exercițiu și lor le place foarte mult peștele cu orez, ciulamaua și ostropelul”, a mai spus aceasta.

„Și cred că fiecare dintre noi - că și eu mai mănânc mâncare de ardei, de exemplu sau de chiper, cum îi spunea bunica. Dumnezeu să o odihnească, mâncarea preferată a mea din copilărie. Chiar dacă i-am cerut bunicii de mai multe ori să-mi spună cum o face, cum o pregătește, nu am reușit să să aibă același gust. Și a mea este bună, este apreciată de copii, dar nu. Poate lemnele ...”, a mai spus aceasta.

Mirabela Grădinaru a explicat și modul de preparare a tocanei de ardei: „Sunt ardei copți de plită și ulterior cu ceapă, amestecat. Dacă avea carne ne făcea cu carne, dacă nu, pur și simplu fără carne și, bineînțeles, cu mămăligă la ceaun”.