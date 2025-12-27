Politica

Mirabela Grădinaru, despre viața lângă Nicușor Dan. Primele provocări

Mirabela Grădinaru, despre viața lângă Nicușor Dan. Primele provocări
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a declarat, într-un interviu pentru Digi24, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan a devenit președintele României. Partenera șefului de stat a dezvăluit că încearcă să mențină normalitatea, în ciuda atenției publice sporite.

Mirabela Grădinaru despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan a devenit președinte

Întrebată cum reușește să mențină normalitatea într-o perioadă cu vizibilitate maximă de când Nicușor Dan a ajuns la Cotroceni, Mirabela Grădinaru a declarat că se comportă ca și cum nimic nu s-ar fi schimbat în viața lor și că își continuă rutina obișnuită pe care o trăia și înainte de alegeri.

„Știu că au fost în primele zile, când m-am dus la birou, colegii mei mă întrebau «Mai vii?» Zic: Da. Am primit întrebări și de la grădiniță: Continuă să vină la aceeași grădiniță (despre băiețelul său, n.r.)? Da! Și de la școală (despre fiica sa, n.r.): Da!”, a declarat Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui.

Partenera de viață a lui Nicușor Dan a mărturisit că după alegeri, a fost întrebată de colegii de muncă dacă va mai veni la birou, mărturisind că a primit întrebări și de la grădinița fiului său și de la școala Aheei, fiica sa și a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru a răspuns afirmativ, explicând că nimic nu s-a schimbat iar copiii se duc la aceleași unități de învățământ.

Rutina familiei lui Nicușor Dan, păstrată după alegeri

Mirabela Grădinaru a declarat că familia a ales să nu facă schimbări majore după alegeri. Copiii merg la aceeași școală și grădiniță, iar ea și partenerul său își păstrează locul de muncă și întâlnirile obișnuite cu prietenii, inclusiv plimbările în Parcul Carol.

Mirabela Grădinaru, Nicușor Dan

Mirabela Grădinaru, Nicușor Dan / sursa foto: Facebook

Singura dificultate reală a apărut în primele săptămâni după alegeri, când ieșirile obișnuite au devenit mai complicate. Partenera lui Nicușor Dan a spus că în această perioadă a fost dificil să meargă la shopping, dar ulterior a putut relua această activitate.

Mirabela Grădinaru despre ieșirile în oraș cu fiica ei și viața ei la Vaslui

Mirabela Grădinaru a explicat că plimbările la mall sunt importante mai ales pentru fiica sa. Ea a spus că fiica lor preferă să se plimbe prin magazine pentru aproximativ jumătate de oră sau o oră, fără a cumpăra neapărat produse.

În interviu, partenera președintelui a vorbit și despre viața sa la Vaslui, despre părinți, despre cum l-a cunoscut pe Nicușor Dan și despre perioada imediat după ce acesta a devenit președintele României.

