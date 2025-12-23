Colindători la Palatul Cotroceni: Nicușor Dan a primit colaci și o pălărie tradițională

Președintele Nicușor Dan, partenera sa, Mirabela Grădinaru și cei doi copii s-au întâlnit cu Moș Crăciun la Palatul Cotroceni, alături de colindători și bucate tradiționale.

Președintele a primit la Palatul Cotroceni mai multe ansambluri folclorice. La eveniment au fost prezenți și partenera sa, Mirabela Grădinaru, împreună cu cei doi copii ai lor.

La eveniment au participat copii, tineri și adulți, membri ai ansamblurilor folclorice „Cununița” și „Cununița Năzdrăvană”, alături de coordonatori și însoțitori din județul Satu Mare. Coordonarea artistică a fost realizată de Leontina Dorca și Maria Carmen Sas, iar printre participanți s-a aflat și Emilia Zamfira Grosoș, deținătoare a titlului de Tezaur Uman Viu și personalitate reprezentativă a tradițiilor populare.

De asemenea, alături de colindători a fost prezent și Iosif Ciunterei, cunoscut ca „Iosif pe Coclauri”, etnolog și promotor al culturii tradiționale românești, implicat în proiecte de redescoperire și valorificare a obiceiurilor satului românesc prin emisiuni, documentări și activități desfășurate direct în comunități.

În timpul colindelor din sala mare a Palatului Cotroceni, Nicușor Dan și familia sa au primit colaci tradiționali de la artiștii invitați.

După ce a ascultat colindele alături de familie și a stat de vorbă cu colindătorii, președintele a gustat din colacii tradiționali oferiți de aceștia. Fiul său i-a urmat gestul. Partenera sa, Mirabela Grădinaru, a ales să nu guste din preparate și să păstreze o atitudine sobră, în acord cu contextul evenimentului.

Colindătorii i-au oferit președintelui o pălărie tradițională din paie, pe care acesta a pus-o imediat pe cap, după care a făcut mai multe fotografii.

Pentru Robert Laszlo, manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, prezența din acest an a avut o semnificație specială, fiind a treia participare la un eveniment organizat la Palatul Cotroceni în 2025, după învestirea actualului președinte din luna mai și recepția de 1 Decembrie.

„Este o emoție aparte să revin la Palatul Cotroceni cu tradițiile noastre. Fiecare participare este o confirmare a muncii continue pe care o desfășurăm pentru păstrarea și promovarea folclorului autentic al Zonei Codru. Sunt mândru că acest efort este recunoscut la cel mai înalt nivel, iar sătmărenii noștri duc mai departe zestrea culturală cu respect și bucurie”, a spus acesta.