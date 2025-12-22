Ce a declarat președintele Nicușor Dan după întâlnirea cu magistrați de la Cotroceni

Președintele României, Nicuşor Dan, a organizat luni, 22 decembrie 2025, o întâlnire la Palatul Cotroceni cu magistrați pentru a discuta despre situația sistemului judiciar și despre condițiile de muncă ale judecătorilor și procurorilor.

La finalul întâlnirii, șeful statului a spus că dezbaterea a fost utilă pentru a prezenta publicului larg realitățile profesionale ale magistraților și a anunțat că discuțiile pe acest subiect vor continua în perioada următoare.

În timpul discuțiilor cu magistrații, Nicuşor Dan a adresat întrebări care să clarifice necesitățile de informare și colaborare ale profesioniștilor din sistemul judiciar.

El i‑a întrebat dacă există informații pe care le‑ar dori și pe care nu le dețin și a pus accent pe interacțiunea lor cu Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Președintele a formulat întrebările astfel:

„Dacă există informații pe care dumneavoastră, preocupați de situația justiției, doriți să le aveți și nu le aveți?” „Care a fost interacțiunea dintre dumneavoastră… și CSM?”, a spus Nicuşor Dan.

Aceste întrebări au avut scopul de a identifica eventuale lacune de comunicare între magistrați și principalele organisme ale sistemului juridic.

La încheierea întâlnirii, Nicuşor Dan a prezentat concluziile generale și a subliniat utilitatea dialogului deschis despre viața profesională a magistraților. El a transmis că întâlnirea a adus mai multă claritate asupra modului în care își desfășoară activitatea judecătorii și procurorii.

„Vreau să vă mulțumesc pentru discuția asta, care cred că a fost extrem de utilă… pentru oameni care au un interes pentru funcționarea sistemului de justiție.”

Președintele a menționat că, deși invitația a fost lansată anterior, au fost puțini magistrați care și‑au exprimat intenția de a participa public, dar discuțiile vor continua și în format extins.

El a precizat și că așteaptă în continuare sugestii și sesizări din partea magistraților pe teme legate de justiție și a oferit sprijin pentru a le furniza informațiile necesare atunci când acestea nu sunt disponibile.

Nicuşor Dan a evidențiat și aspecte concrete ale muncii în justiție, pentru a face mai accesibile detaliile pentru publicul larg. El a explicat modul în care procurorii verifică dacă dosarele au sosit din arhivă și cum se desfășoară alte activități zilnice ale magistraților.

„…este util ca oamenii să afle cum, inclusiv procurorii… se duc să vadă a venit dosarul în arhivă, nu a venit. Deci astea sunt lucruri importante.”

În același context, șeful statului a menționat că vor avea spațiu pentru a se adresa și persoanele care s‑au simțit vizate de afirmațiile făcute în timpul întâlnirii, astfel încât să existe o dezbatere deschisă și transparentă. ZF.ro

Pe fondul întâlnirii de la Cotroceni, Nicuşor Dan a reafirmat intenția de a continua dialogul cu magistrații și a subliniat necesitatea ca astfel de dezbateri să ofere o imagine clară asupra funcționării sistemului de justiție.

Acest angajament vine într‑un moment în care tema sistemului judiciar este intens discutată în spațiul public.

Evenimentul de la Cotroceni face parte dintr‑un șir de consultări și dezbateri la nivel instituțional privind situația justiției, după ce numeroși magistrați au semnalat probleme și au înaintat materiale relevante cu privire la funcționarea sistemului judiciar.