Președintele Nicușor Dan se întâlnește cu magistrații, la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a anunțat organizarea unei întâlniri publice cu magistrați care doresc să semnaleze probleme din sistemul judiciar, discuție programată pentru luni, la Palatul Cotroceni.

Șeful statului a precizat că întâlnirea va avea un caracter deschis, iar magistrații care au solicitat discuții confidențiale vor fi primiți la o dată ulterioară.

Anunțul vine în contextul în care Administrația Prezidențială a primit, potrivit președintelui, un volum semnificativ de sesizări din partea magistraților, referitoare la funcționarea justiției și la activitatea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Președintele Nicușor Dan a declarat că întâlnirea de luni, programată la ora 10.00, va fi una publică, destinată magistraților care doresc să transmită un mesaj deschis cu privire la problemele din sistemul judiciar.

Potrivit șefului statului, un număr redus de magistrați și-au exprimat intenția de a participa la discuțiile de la Cotroceni, aproximativ 20 în nume personal și un număr similar din partea unor organizații profesionale.

„Am decis că mâine, la ora 10.00, vom face o discuţie publică cu cei care doresc, să spunem, public, să transmită un mesaj. Iar toate discuţiile private în regim de confidenţialitate vor fi reprogramate”, a afirmat președintele.

Acesta a adăugat că toate solicitările pentru întâlniri confidențiale vor fi onorate, însă nu în cadrul reuniunii anunțate pentru luni.

Șeful statului a vorbit despre existența unor mesaje de intimidare transmise magistraților care ar fi dorit să participe la discuțiile de la Cotroceni.

În acest context, președintele a descris situații în care au fost propuse măsuri neobișnuite pentru a evita expunerea publică a celor prezenți.

„Am ajuns inclusiv la probleme nepotrivite cu importanţa, să vină fiecare pe rând, să stea în diferite săli, de aici, să nu se intersecteze, sau chiar colegii mei să-i preia din benzinării din Bucureşti ca să nu se vadă că ei sunt în Palatul Cotroceni”, a declarat Nicușor Dan.

În sesizările transmise Administrației Prezidențiale, unii magistrați au semnalat existența unor presiuni și amenințări.

Printre mesajele citate se regăsesc afirmații precum: „Suntem ameninţaţi cu Inspecţia Judiciară”, „La CAB s-a instaurat frica” sau „ne spun că se vor asigura că nu avem ce să le facem, că sunt intangibili”.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că intenționează să inițieze, în luna ianuarie, un referendum în rândul corpului magistraților.

Potrivit declarațiilor sale, referendumul ar urma să conțină o singură întrebare: „CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”.

Șeful statului a afirmat că, în situația în care răspunsul majoritar ar indica faptul că instituția nu acționează în interes public, „CSM va pleca de urgenţă”.

Președintele a precizat că, în urma analizării sesizărilor primite, concluzia generală indică existența unor disfuncționalități în modul de funcționare al unor structuri din sistemul judiciar.

„Există o categorie de magistraţi, membri ai CSM-ului, conduceri ale instanţelor, care nu acţionează în interes public, ci care acţionează în interesul unui grup pe care îl constituie”, a spus Nicușor Dan.

Secția pentru judecători a CSM a reacționat la anunțul privind referendumul, transmițând că o astfel de consultare nu este prevăzută de legislația în vigoare.

Într-un comunicat, Secția pentru judecători a precizat că „referendumul propus de preşedinte nu este prevăzut de dispoziţiile legale în cadrul niciunei profesii” și că „CSM nu va tolera nicio formă de ingerinţă, directă sau indirectă, în activitatea autorităţii judecătoreşti”.

Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele a primit „sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiţie”, informații care vor sta la baza discuțiilor anunțate și a demersurilor viitoare.