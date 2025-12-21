Nicușor Dan, anunț legat de consultările cu magistrații. Administrația Prezidențială va publica o sinteză a materialelor analizate. Update

Președintele Nicușor Dan va susține, duminică, la ora 14.00, o declarație de presă, după ce a anunțat că a primit de la magistrați sute de pagini de materiale considerate relevante pentru problemele din justiție, înaintea consultărilor programate luni cu reprezentanții acestora. Tot duminică, Administrația Prezidențială urmează să facă publică o sinteză a documentelor primite.

Update 14:02. Au fost extrem de puțini magistrați care și-au exprimat intenția să vină la discuții fațâ de cei 1000 care au au semnat. în jur de 20 individual și alți 20 în numele unor asociații. Mulți dintre cei care ne-au scris au solicitat să ne întâlnim dar nu în 22 decembrie (…). E o chestiune foarte serioasă. Nu vorbim de rețele de trafic de persoane, vorbim de a treia putere. Prin urmare, maine la ora 10 vom face o discuție publică cu toți cei care vor să își asume să facă declarații publice. Restul vor fi reprogramate”, a spus șeful statului.

Cu o zi înainte, șeful statului a anunțat, într-o postare pe Facebook, că a primit de la magistrați sute de pagini de documente pe care le consideră relevante pentru problemele din sistemul de justiție, materiale ce urmează să stea la baza analizelor și consultărilor programate cu reprezentanții acestora.

Întâlnirile vor cuprinde atât sesiuni comune, la care vor participa grupuri de judecători și procurori, cât și discuții individuale cu cei care au solicitat în mod expres să fie primiți separat.

„Aşa cum am promis, le parcurg în acest weekend, iar la finalul zilei de luni voi reveni cu concluzii, după discuţiile cu cei care s-au înscris în audienţă. Consultările de luni vor avea loc în mai multe runde de discuţii: atât cu grupuri de magistraţi care doresc să participe împreună, cât şi individual, cu cei care au solicitat explicit acest lucru în e-mail”, a scris preşedintele.

Nicușor Dan a subliniat că, pentru a proteja confidențialitatea participanților, jurnaliștii nu vor avea acces în sala de discuții. „Concluziile le voi face publice la finalul zilei în cadrul unei conferinţe de presä. În paralel, colegii mei lucrează la o sinteză a documentelor primite, pe care o vom publica mâine (n.r. - duminică), fără a dezvǎlui identitatea expeditorilor”, a mai spus președintele.

Odată cu publicarea documentarului Recorder privind problemele din justiție și a reacțiilor declanșate de ancheta jurnalistică, inclusiv a unui document semnat de sute de magistrați care semnala nereguli în sistem, președintele Nicușor Dan i-a invitat pe magistrații interesați la o discuție programată pe 22 decembrie. Șeful statului a anunțat totodată că așteaptă să primească documente din sistemul judiciar, asumate sau neasumate, pe care intenționează să le analizeze.

Între timp, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a demarat consultări cu magistrații pentru a identifica principalele probleme din justiție. În Monitorul Oficial a fost publicată vineri decizia privind înființarea Comitetului pentru revizuirea legislației din justiție.

Comitetul va fi format din reprezentanți ai Cancelariei prim-ministrului și ai Ministerului Justiției, în calitate de membri permanenți, și va fi condus de reprezentantul Cancelariei prim-ministrului. Printre atribuțiile sale se numără analiza efectelor aplicării legislației din domeniul justiției adoptate în 2022, precum și evaluarea opiniilor formulate de asociațiile reprezentative ale magistraților și de organizațiile nonguvernamentale. Comunicarea publică în numele comitetului va fi realizată exclusiv de prim-ministru sau de persoanele desemnate de acesta.