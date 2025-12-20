Comitetul pentru revizuirea legislației din Justiţie, înființat. Decizia, publicată în Monitorul Oficial

Comitetul pentru revizuirea legislaţiei din justiţie va fi alcătuit din reprezentanţi ai Cancelariei prim-ministrului şi ai Ministerului Justiţiei, în calitate de membri permanenţi, şi va fi condus de un reprezentant al Cancelariei prim-ministrului, potrivit deciziei de înfiinţare a comitetului. „La lucrările Comitetului pot participa, pe baza invitaţiei prim-ministrului, reprezentanţi ai altor autorităţi şi instituţii publice, ai societăţii civile şi ai organizaţiilor internaţionale”, se arată în decizia publicată vineri în Monitorul Oficial.

Potrivit Deciziei, a fost constituit Comitetul pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din justiţie, organism cu rol consultativ şi fără personalitate juridică, iar conducerea acestuia revine unui reprezentant al Cancelariei Prim-Ministrului, care are calitatea de preşedinte.

„Comitetul este format din reprezentanţi ai Cancelariei Prim-ministrului şi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, în calitate de membri permanenţi. (4) La lucrările Comitetului pot participa, pe baza invitaţiei prim-ministrului, reprezentanţi ai altor autorităţi şi instituţii publice, ai societăţii civile şi ai organizaţiilor internaţionale”, se mai arată în Decizia privind constituirea, organizarea şi atribuţiile Comitetului pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor, Comitetul poate constitui grupuri de lucru tematice, la nivel tehnic, formate din experţi ai Cancelariei Prim-Ministrului şi ai Ministerului Justiţiei, precum şi din experţi ai altor instituţii sau invitaţi desemnaţi în acest scop.

La şedinţele Comitetului sau ale grupurilor de lucru tematice, la nivel tehnic, pot participa, ca invitaţi, reprezentanţi ai altor entităţi de drept public şi privat relevante din ţară şi din străinătate. Totodată, membrii Comitetului pot beneficia de sprijinul specialiştilor instituţiilor pe care le reprezintă, pe durata întâlnirilor.

Atribuțiile principale ale Comitetului vor fi:

analiza efectelor aplicării legislației din domeniul justiției adoptate în 2022, respectiv Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară și Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii, precum și a altor acte relevante pentru realizarea actului de justiție;

analizarea și dezbaterea opiniilor formulate de asociațiile reprezentative ale judecătorilor și procurorilor, precum și de organizațiile nonguvernamentale, cu privire la organizarea și funcționarea justiției;

organizarea de întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor, autorităților și organizațiilor cu competențe sau activitate în domeniul justiției, inclusiv de la nivel internațional;

solicitarea unor puncte de vedere din partea instituțiilor, autorităților și organizațiilor cu competențe sau activitate în domeniul justiției, inclusiv de la nivel internațional;

prezentarea rapoartelor de progres privind stadiul îndeplinirii măsurilor și al exercitării atribuțiilor prevăzute de decizie;

formularea unor propuneri de măsuri pentru asigurarea imparțialității, independenței și eficienței actului de justiție, în acord cu valorile constituționale și standardele internaționale privind statul de drept.

Comitetul se va reuni în şedinţă ori de câte ori va fi necesar, la solicitarea reprezentantului Cancelariei Prim-Ministrului. De asemenea, ședinţele Comitetului pot avea loc în format fizic sau online şi sunt conduse de reprezentantul Cancelariei Prim-Ministrului ori de o persoană desemnată de acesta.

Comitetul va adopta recomandări prin consensul membrilor, iar în lipsa acestuia opţiunile identificate vor fi transmise prim-ministrului pe baza unei analize comparative. Recomandările adoptate vor fi comunicate autorităţilor competente, în vederea iniţierii proiectelor de acte cu caracter normativ sau a măsurilor administrative necesare pentru aplicarea lor.

Comunicarea publică în numele Comitetului va fi realizată exclusiv de prim-ministru sau de persoanele desemnate de acesta.

Premierul Ilie Bolojan a reacţionat la mesajul „Bolojan, te sună România”, transmis din Piaţa Victoriei de participanţii la protestele din ultimele zile privind situaţia din justiţie, declarând, într-un interviu acordat Cotidianul, că grupul de lucru pentru legile justiţiei ar urma să prezinte propuneri la finalul lunii ianuarie, care vor fi analizate pentru a se stabili în ce măsură pot fi susţinute de o majoritate.