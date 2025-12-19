Horațiu Potra a folosit un artificiu în justiție. Ce speranțe avea șeful mercenarilor

Horațiu Potra a folosit un artificiu în justiție. Dacă instanța supremă îi accepta contestația, prelungirea arestului preventiv dispus în 15.12.2025 devenea nulă și era pus de îndată în libertate. ÎCCJ a decis că Horațiu Potra va rămâne în arest preventiv, el fiind încarcerat în penitenciarul Rahova. Decizia este definitivă.

Vineri a avut loc primul termen la Curtea de Apel București în dosarul în care Horațiu Potra și Călin Georgescu sunt judecați pentru tentativă de acțiune împotriva ordinii constituționale.

În fața instanței, avocații lui Horațiu Potra și cei ai lui Călin Georgescu au susținut că dosarul prezintă nereguli procedurale suficiente pentru a bloca începerea procesului și au cerut ca acesta să fie retrimis la Parchetul General.

Decizia ÎCCJ în dosarul nr 6008/2/2025/:

„Respinge, ca nefondată, contestația formulată de inculpatul Potra Horaţiu împotriva încheierii din data de 21 noiembrie 2025 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel București, Secţia a II-a Penală, în dosarul nr. 6008/2/2025/a1.4. Obligă contestatorul inculpat la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariul parţial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru contestatorul inculpat, în cuantum de 100 lei, rămâne în sarcina statului şi se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în ședința de cameră de consiliu, astăzi, 19 decembrie 2025”, arată magistrații.

Horațiu Potra a fost arestat preventiv pe 21 noiembrie, fiind acuzat de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive. Măsura a fost dispusă și în cazul fiului și nepotului său.

Potra fusese prins în Dubai în luna septembrie și a acceptat să fie adus în România, ceea ce a accelerat procedurile judiciare, în condițiile în care între România și Emiratele Arabe Unite nu există un acord de extrădare.

Încătușat, pe Aeroportul Henri Coandă, Horațiu Potra a făcut o primă declarație legată de situația în care se află și nu a ezitat să își reafirme sprijinul pentru Călin Georgescu.

Întrebat de jurnaliști dacă îl mai susține pe Călin Georgescu, fost candidat la Președinția României și co-inculpat în dosarul privind tentativa de lovitură de stat, Horațiu Potra a răspuns: „Pe președintele Georgescu îl susțin”.