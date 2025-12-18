Nepoata lui Horațiu Potra, arestată preventiv pentru înșelăciune. Zeci de persoane ar fi fost păcălite cu promisiuni de fonduri europene

Patricia Potra, nepoata lui Horațiu Potra, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar penal de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Decizia a fost luată de Judecătoria Cluj-Napoca, la propunerea Parchetului, iar măsura este valabilă pentru perioada 16 decembrie 2025 – 14 ianuarie 2026.

Patricia Potra este acuzată că, în calitate de administrator al unei firme de consultanță, ar fi păcălit zeci de persoane, cărora le-a promis acces la fonduri europene, în schimbul unor avansuri consistente. Dosarele nu ar fi fost niciodată depuse, iar după încasarea banilor, clienții nu ar mai fi reușit să ia legătura cu societatea.

Judecătoria Cluj-Napoca a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca și a dispus arestarea preventivă a inculpatei pentru o perioadă de 30 de zile. Măsura a fost luată în baza Codului de procedură penală, fiind apreciată existența unor indicii temeinice privind săvârșirea faptelor și necesitatea prevenirii unor noi infracțiuni.

„Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca sub nr. 2150/187/P/2025 din data de 16.12.2025 şi în consecinţă: În temeiul art. 226 alin. 1 şi 2 raportat la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală dispune arestarea preventivă pe o durată de 30 zile, de la data de 16.12.2025 până la data de 14.01.2026, inclusiv, a inculpatei Potra Patricia Lorena (…) sub acuzaţia de săvârşire a infracţiunii de înșelăciune în formă continuată (11 acte materiale)”, se arată în soluția instanței.

Judecătorii au menționat că inculpata nu are antecedente penale, are studii superioare și este administrator al societății SC Nexus Finance Analytics SRL. Decizia poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare.

Potrivit anchetatorilor, Patricia Potra este cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată, fiind vorba despre 11 acte materiale distincte. Plângerile persoanelor păgubite au fost formulate în perioada 2024–2025 și indică un tipar similar de acțiune.

Conform declarațiilor victimelor, acestea ar fi fost convinse să achite avansuri de mii de euro pentru servicii de consultanță în vederea obținerii de fonduri europene. Inculpata le-ar fi oferit garanții că documentația necesară va fi întocmită corect și depusă în termen. După efectuarea plăților, clienții nu ar mai fi reușit să contacteze firma, iar proiectele nu ar fi fost niciodată depuse.

Anchetatorii susțin că, într-un singur an, suma totală adunată de inculpată s-ar ridica la aproximativ 60.000 de euro.

Printre persoanele care au depus plângeri se numără și un operator de turism din Cluj-Napoca. Potrivit datelor din dosar, firma ar fi plătit suma de 7.400 de lei pentru două proiecte europene, care însă nu au fost niciodată depuse la autoritățile competente.

Reprezentanții societății au sesizat organele de cercetare penală după ce au constatat că termenele promise nu au fost respectate și că nu au primit documentația pentru care plătiseră.

Cazul acestui operator economic este considerat de anchetatori relevant pentru modul de operare descris și în celelalte plângeri formulate împotriva inculpatei.

În cadrul anchetei apare și numele Elenei Potra, fost funcționar la APIA Cluj. Potrivit informațiilor din dosar, aceasta ar fi fost persoana care aducea clienți către firma administrată de Patricia Potra.

Persoanele păgubite ar fi avut încredere în recomandările făcute de Elena Potra, în special datorită funcției pe care aceasta o ocupase anterior în cadrul unei instituții publice cu atribuții în domeniul fondurilor și subvențiilor.

Elena Potra a negat acuzațiile, susținând că nu a intermediat contracte de consultanță și că nu a avut un rol direct în relația contractuală dintre firmă și clienți. Ancheta continuă pentru a stabili exact implicarea fiecărei persoane în acest dosar.

Potrivit datelor financiare, una dintre firmele administrate de tânără, Potra Romconsulting Service SRL, a avut în anul 2025 contracte cu primării și alte autorități locale pentru servicii de consultanță în valoare de peste 2 milioane de lei.

Anchetatorii analizează dacă activitatea derulată cu autoritățile publice are vreo legătură cu faptele de care este acuzată inculpata sau dacă este vorba despre activități distincte, desfășurate în mod legal.

Până în acest moment, acuzațiile din dosar vizează exclusiv relațiile comerciale cu persoane fizice și operatori economici care ar fi fost induși în eroare cu privire la accesarea fondurilor europene.