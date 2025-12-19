Bolojan, mulțumit de activitatea lui Predoiu: A avut o activitate bună la MAI

Premierul Ilie Bolojan a declarat, în contextul protestelor din fața Guvernului, că este mulțumit de activitatea ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, și că nu îl consideră vinovat nici pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru disfuncționalitățile semnalate în sistemul judiciar. „Nu poţi să judeci un ministru după lucruri gestionate într-un mandat anterior”, a afirmat acesta, pentru Cotidianul.

Întrebat ce răspuns are pentru manifestanții care cer demiteri în Justiție, premierul a subliniat că actualul cadru legislativ limitează drastic posibilitatea intervenției politice.

„Legile care sunt astăzi în vigoare au transferat aproape toată responsabilitatea în interiorul sistemului de justiţie. Ministrul Justiţiei are posibilităţi foarte puţine de a se implica”, a spus șeful Executivului, adăugând că Radu Marinescu „a moştenit o stare de fapt”.

În privința lui Cătălin Predoiu, Bolojan a afirmat că acesta „a avut o activitate bună” la Ministerul Afacerilor Interne și a amintit rolul său în aderarea României la spațiul Schengen.

„Nu poţi să judeci un ministru după lucruri gestionate într-un mandat anterior, într-un alt domeniu. Eu îi judec pe miniştri după ceea ce fac în acest mandat”, a explicat acesta, recunoscând totuși că Predoiu are „o responsabilitate” pentru evoluțiile din Justiție, având în vedere mandatele sale anterioare.

Referindu-se la șefa Înaltei Curți, Lia Savonea, Ilie Bolojan a spus că „toţi cei care au avut responsabilităţi în sistemul de justiţie au o parte de responsabilitate”, evitând însă etichetările.

„Dacă nu cunosc un domeniu foarte bine şi nu am date, nu mă apuc să pun etichete”, a afirmat el, subliniind că evaluarea se face inclusiv prin voturile din interiorul sistemului.

Premierul a anunțat că Guvernul ar putea prezenta, până la finalul lunii ianuarie, propuneri legislative, condiționate de existența unei majorități politice care să le susțină.