Politica

Bolojan, mulțumit de activitatea lui Predoiu: A avut o activitate bună la MAI

Comentează știrea
Bolojan, mulțumit de activitatea lui Predoiu: A avut o activitate bună la MAIIlie Bolojan. Sursă foto: gov.ro
Din cuprinsul articolului

Premierul Ilie Bolojan a declarat, în contextul protestelor din fața Guvernului, că este mulțumit de activitatea ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, și că nu îl consideră vinovat nici pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru disfuncționalitățile semnalate în sistemul judiciar. „Nu poţi să judeci un ministru după lucruri gestionate într-un mandat anterior”, a afirmat acesta, pentru Cotidianul.

Bolojan: „Ministrul Justiţiei are posibilităţi foarte puţine de a se implica”

Întrebat ce răspuns are pentru manifestanții care cer demiteri în Justiție, premierul a subliniat că actualul cadru legislativ limitează drastic posibilitatea intervenției politice.

„Legile care sunt astăzi în vigoare au transferat aproape toată responsabilitatea în interiorul sistemului de justiţie. Ministrul Justiţiei are posibilităţi foarte puţine de a se implica”, a spus șeful Executivului, adăugând că Radu Marinescu „a moştenit o stare de fapt”.

Premierul, despre Predoiu: „Nu poţi să judeci un ministru după lucruri gestionate într-un mandat anterior”

În privința lui Cătălin Predoiu, Bolojan a afirmat că acesta „a avut o activitate bună” la Ministerul Afacerilor Interne și a amintit rolul său în aderarea României la spațiul Schengen.

Previziunile făcute de Mircea Coșea înainte de a muri: „Economia României nu mai suportă creșteri de taxe și impozite”
Previziunile făcute de Mircea Coșea înainte de a muri: „Economia României nu mai suportă creșteri de taxe și impozite”
Avertismentul care dă fiori: Europa, noua țintă a lui Vladimir Putin
Avertismentul care dă fiori: Europa, noua țintă a lui Vladimir Putin

„Nu poţi să judeci un ministru după lucruri gestionate într-un mandat anterior, într-un alt domeniu. Eu îi judec pe miniştri după ceea ce fac în acest mandat”, a explicat acesta, recunoscând totuși că Predoiu are „o responsabilitate” pentru evoluțiile din Justiție, având în vedere mandatele sale anterioare.

Cătălin Predoiu

Cătălin Predoiu. Sursă foto: Captură video

Responsabilitatea liderilor din sistemul judiciar

Referindu-se la șefa Înaltei Curți, Lia Savonea, Ilie Bolojan a spus că „toţi cei care au avut responsabilităţi în sistemul de justiţie au o parte de responsabilitate”, evitând însă etichetările.

„Dacă nu cunosc un domeniu foarte bine şi nu am date, nu mă apuc să pun etichete”, a afirmat el, subliniind că evaluarea se face inclusiv prin voturile din interiorul sistemului.

Premierul a anunțat că Guvernul ar putea prezenta, până la finalul lunii ianuarie, propuneri legislative, condiționate de existența unei majorități politice care să le susțină.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:05 - Previziunile făcute de Mircea Coșea înainte de a muri: „Economia României nu mai suportă creșteri de taxe și impozite”
22:54 - Un avion Boeing a evacuat o cantitate mare de kerosen deasupra mai multor localităţi, înainte să aterizeze de urgență
22:47 - CFR Cluj câștigă în ceață la Botoșani și rămâne în cursa pentru play-off
22:38 - Ministrul Radu Miruță nu scapă de probleme. Organizația Roma for Democracy îl acuză de rasism
22:27 - Avertismentul care dă fiori: Europa, noua țintă a lui Vladimir Putin
22:19 - Șoșoacă și Gavrilă, front comun în Parlament. AUR a ignorat apelul lansat de lidera SOS

HAI România!

Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026

Proiecte speciale