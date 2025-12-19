Politica

Parlament mai mic. Bolojan spune că se poate tăia 50 de locuri: Calitatea e importantă

Parlament mai mic. Bolojan spune că se poate tăia 50 de locuri: Calitatea e importantă
Premierul Ilie Bolojan a declarat că există șanse reale ca numărul de parlamentari să fie redus cu aproximativ 50, în condițiile în care România are astăzi cu 13% mai mulți parlamentari decât populația raportată la ultimul recensământ. Totuși, șeful Executivului consideră că mai importantă decât cifra este calitatea reprezentanților aleși.

Bolojan, despre parlamentari

„Poți să ai 500 de parlamentari, poți să ai 300, dar calitatea parlamentarilor este foarte importantă”, a explicat Bolojan.

Premierul a precizat că reducerea numărului de parlamentari nu depinde doar de voința unui singur partid, ci de o majoritate în coaliție. „Există o masă critică în coaliție, pentru a se adopta această decizie privind reducerea numărului de parlamentari și voi face tot ce este posibil să se întâmple”, a adăugat acesta.

Bolojan a explicat și evoluția discuțiilor în coaliție: „Noi am susținut reducerea numărului de parlamentari cât mai aproape de 300, de referendum. Dar, discutând în coaliție, am constatat că nu există o înțelegere pe tema asta.

Unii susțineau un sistem de 300, dar cu vot majoritar, și așa mai departe. Dar nu exista o masă critică. Acum avem o masă critică și am dat și azi mandat PNL pentru calcularea numărului de parlamentari după datele de la recensământ.”

Reducere estimată și efecte

Potrivit premierului, reducerea va fi în jur de 50 de parlamentari. „Va scădea undeva în jur de 50 de parlamentari. Am fost adeptul nu unor propuneri declarative, care n-au nicio șansă să fie puse în practică, ci unei forme de responsabilitate. Dacă susținem asta, atunci oamenii care te votează vor să vadă că ceea ce spui se și întâmplă”, a precizat Ilie Bolojan.

Spații în Palatul Parlamentului

Premierul a adăugat că scăderea numărului de parlamentari nu va rezolva automat problemele României, dar ar putea elibera spații în Palatul Parlamentului și ar contribui la eficientizarea activității legislative. „Cred că ar funcționa, poate s-ar elibera niște spații prin Palatul Parlamentului. Dar acest sistem n-ar rezolva problemele României”, a mai spus Bolojan.

