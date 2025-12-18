PNL a aprobat tăierile convenite în coaliția de guvernare. Ce se schimbă pentru români

PNL a aprobat acordul Coaliției de guvernare, care prevede reforma administrației locale și centrale, majorarea salariului minim, reducerea cu 13% a numărului de parlamentari, precum și diminuarea subvențiilor partidelor și a sumei forfetare a parlamentarilor, măsuri ce vor avea impact asupra românilor.

Partidul Național Liberal a validat, joi, prin vot, acordul convenit în Coaliția de guvernare. Documentul vizează reforma administrației locale și centrale, creșterea salariului minim, reducerea cu 13% a numărului de parlamentari, diminuarea subvențiilor partidelor și a sumei forfetare a parlamentarilor.

PNL arată că acordul include reducerea cu 10% a cheltuielilor administrației centrale, fără afectarea salariilor de bază. Pentru administrația locală rămâne decizia anterioară de reformă, iar Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va elabora actul normativ necesar.

Coaliția mai prevede reducerea cu 10% a subvențiilor partidelor și a sumei forfetare a parlamentarilor, scăderea impozitului minim pe cifra de afaceri la 0,5% din 2026 și eliminarea lui în 2027. Salariul minim va crește la 4.325 de lei de la 1 iulie.

În plus, sunt detaliate măsuri de stimulare a economiei ce vor fi incluse în bugetul de stat pentru 2026, iar reducerea numărului de parlamentari se va face pe baza datelor ultimului recensământ.

Biroul Politic Național al PNL s-a reunit joi, 18 decembrie, de la ora 12, la Vila Lac. Virgil Guran a declarat că în ședință s-au discutat propuneri pentru anul viitor și modalități de îmbunătățire a colaborării în coaliție.

„Se vor discuta măsurile care se mai iau pentru anul viitor, care sunt planurile guvernamentale pentru anul viitor, facem o mică analiză la ce s-a întâmplat cu alegerile parţiale, cam astea sunt problemele de bază. Asta e frământarea de bază, ce trebuie făcut pentru ca această guvernare să aibă eficienţă în scăderea deficitului bugetar în România” spunea Virgil Guran pentru DC News.