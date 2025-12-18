Controversă națională după ce salariul minim a fost majorat. Care e pericolul din 2026 în urma deciziei luate de Guvernul României

Președintele IMM România, Florin Jianu, susține că salariul minim ar fi trebuit menținut la nivelul actual pe parcursul anului 2026, iar decizia coaliției de guvernare de a-l majora reprezintă o încălcare a principiilor dialogului social prevăzute de lege.

Declarațiile au fost făcute joi, în cadrul unei conferințe de presă, în contextul acordului politic anunțat de partidele aflate la guvernare privind creșterea salariului minim începând cu 1 iulie 2026.

Florin Jianu a criticat modul în care a fost luată decizia, arătând că aceasta a rezultat dintr-un acord politic, nu din consultări în cadrul Consiliului Național Tripartit, organismul prevăzut de legislație pentru astfel de decizii cu impact major asupra pieței muncii și economiei.

În intervenția sa, Florin Jianu a subliniat că politicile economice nu ar trebui stabilite prin negocieri strict politice, ci pe baza indicatorilor economici și a realităților cu care se confruntă mediul de afaceri.

„În economie, cred că nu ar trebui ca deciziile să fie luate într-o coaliţie strict politică. Ar trebui ca deciziile să fie luate, în primul rând, de realitatea economică”, a declarat Florin Jianu.

Acesta a precizat că poziția IMM România privind menținerea salariului minim în anul 2026 s-a bazat pe analize economice concrete și pe evoluțiile actuale din economie, inclusiv pe impactul creșterii taxelor și impozitelor asupra întreprinderilor mici și mijlocii.

„Noi, când am prezentat faptul că salariul minim pe economie trebuie menţinut în anul 2026, ne-am bazat pe analizele pe care le-am realizat, pe ceea ce se întâmplă în economie în acest moment, pe taxele şi impozitele crescute, pe felul în care IMM-urile sunt afectate şi vor fi afectate în anul următor, pe lipsa de competitivitate, pe faptul că se închid”, a afirmat Jianu.

Președintele IMM România a atras atenția asupra situației dificile din mediul de afaceri, indicând date privind numărul firmelor care și-au încetat activitatea în 2025. Potrivit acestuia, la nivelul lunii octombrie, erau înregistrate 136.000 de firme închise, un număr mai mare decât în întreg anul precedent.

„Vedeţi, în acest moment avem 136.000 de firme închise, mai mult decât anul anterior la un loc şi datele sunt la luna octombrie”, a spus Florin Jianu.

Acesta a enumerat o serie de factori care, în opinia sa, au contribuit la această situație: majorarea TVA, creșterea accizelor la combustibil, prețurile ridicate la energie și introducerea unor noi taxe și impozite de la 1 ianuarie.

„Avem o supra-accizare la combustibil, avem TVA mărit, avem preţurile la energie care sunt cum sunt, avem noi taxe şi impozite care intră în vigoare de la 1 ianuarie”, a mai declarat Jianu.

În acest context, liderul IMM România a susținut că majorarea salariului minim în 2026 riscă să pună o presiune suplimentară asupra firmelor, în special asupra celor mici și mijlocii.

Florin Jianu a criticat explicit acordul politic dintre partidele de guvernare, arătând că majorarea salariului minim a fost corelată cu alte decizii fiscale, într-o logică de compromis politic, nu de strategie economică.

„Deci, nu deciziile politice sau trocul politic ar trebui să primeze în această ţară. Am văzut un dialog în care o parte politică e de acord să mărească salariul minim pe economie, dar la schimb cu scăderea impozitului minim pe cifra de afaceri la 0,5% şi eliminarea lui în 2027”, a afirmat președintele IMM România.

Acesta a adăugat că orice reducere de impozite fără acoperire bugetară duce, în final, la creșterea împrumuturilor statului.

„Orice decizie economică e aceasta, de a scădea un impozit pentru firme, înseamnă că se împrumută să plătească acest impozit”, a spus Jianu.

Florin Jianu a precizat că organizația pe care o conduce nu se opune, în principiu, creșterii salariului minim, dar consideră că momentul ales este nepotrivit din punct de vedere economic.

„Noi ne menţinem acelaşi tip de abordare, acela că, pentru anul 2026, era mai necesar să menţinem salariul minim pe economie, să reaşezăm economia, să începem întâi cu măsurile de relansare economică şi, abia la jumătatea anului, să ne aşezăm la masă”, a declarat acesta.

În opinia sa, decizia de majorare ar fi trebuit discutată ulterior, după aplicarea unor măsuri de stimulare economică și după o evaluare mai clară a efectelor fiscale asupra mediului de afaceri.

Un punct central al criticilor formulate de președintele IMM România vizează procedura prin care a fost luată decizia de majorare a salariului minim. Acesta susține că dialogul social a fost ignorat.

„Mi se pare o lipsă de respect asupra ceea ce înseamnă dialogul social, pentru că decizia a fost luată într-o coaliţie politică, nu în Consiliul Naţional Tripartit, aşa cum spune legea în acest moment”, a afirmat Florin Jianu, conform AGERPRES.

Consiliul Național Tripartit este organismul în care sunt reprezentate Guvernul, patronatele și sindicatele și care are rolul de a discuta politicile cu impact asupra pieței muncii.

Florin Jianu a precizat că patronatele nu s-au opus, de-a lungul timpului, majorărilor salariului minim și a amintit evoluția semnificativă a acestuia în ultimii ani.

„Noi, întotdeauna, ştiţi că am fost de acord. Au fost ani în care patronatele au solicitat măriri mai consistente decât au solicitat sindicatele”, a spus el.

Acesta a menționat că salariul minim a crescut de la 2.250 de lei în 2022 la 4.050 de lei în prezent, o majorare pe care o consideră peste rata cumulată a inflației.

„Gândiţi-vă că am plecat de la 2.250 lei, în 2022, şi am ajuns la 4.050 lei. Deci o creştere exponenţială, mult peste rata acumulată a inflaţiei din ultimii ani. De ce? Pentru că economia a permis acest lucru. Primii care au cerut au fost antreprenorii”, a afirmat Jianu.

În prezent, însă, acesta susține că antreprenorii avertizează că nu mai pot susține o nouă creștere.

„În acest moment ei au spus «Atenţie, nu ne permitem să creştem salariul minim»”, a declarat Florin Jianu.

Președintele IMM România a prezentat și date din sondaje interne, potrivit cărora majoritatea companiilor sunt deja afectate de măsurile fiscale adoptate.

„Opt din zece companii au declarat că sunt afectate în acest moment, deja, de măsurile luate, iar trei din zece vor disponibiliza oameni”, a spus el.

Acesta a adăugat că majorarea salariului minim, în contextul actual, riscă să afecteze atât angajatorii, cât și angajații, prin creșterea costurilor fără beneficii reale pentru veniturile nete.

„Guvernul, de fapt, ne păcăleşte pe toţi. El încasează mai mult, pe antreprenor îl costă mai mult, iar angajatul nu vede mai mulţi bani în buzunar, pentru că deja 50-60% din ei i-a luat statul înainte să vadă acei bani”, a declarat Florin Jianu.

Coaliția de guvernare, reunită miercuri la Palatul Victoria, a anunțat că a ajuns la un acord privind creșterea salariului minim la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026. Decizia a fost comunicată printr-un comunicat comun al partidelor aflate la guvernare.

În același document, coaliția a anunțat închiderea pachetului de reformă a administrației, prin reducerea cu 10% a cheltuielilor la nivelul administrației centrale, fără a afecta salariile de bază. Alte măsuri includ reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de parlamentari, reducerea subvențiilor acordate partidelor politice, reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri la 0,5% din 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia în 2027.