IMM România cere o singură licență pentru drepturile de autor. Confederația vrea desființarea ORDA

IMM România solicită desființarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor și reorganizarea Ministerului Culturii prin preluarea atribuțiilor acestuia, susținând totodată trecerea la un sistem unitar de colectare a drepturilor de autor. Confederația patronală consideră că obținerea unei singure licențe, de la un singur organism comun de colectare, pentru toate domeniile de creație și toate categoriile de drepturi ar reduce birocrația și ar eficientiza întregul mecanism.

Organizația patronală arată că poziția sa pornește de la sesizările transmise de membrii săi cu privire la proiectul de lege care vizează reorganizarea unor autorități publice din domeniul culturii și modificarea legislației privind drepturile de autor. IMM România apreciază că actualul sistem este fragmentat și dificil de gestionat pentru operatorii economici, iar soluția ar fi desființarea ORDA și transferarea atribuțiilor către Ministerul Culturii.

Totodată, confederația susține desemnarea rapidă a unui singur organism comun de colectare, valabil pentru toate domeniile de creație, în linie cu directivele europene, pentru a simplifica procedurile și a face mai eficient procesul de încasare a remunerațiilor.

IMM România propune reducerea substanțială a termenului de funcționare provizorie a noului organism comun de colectare, de la până la trei ani, cât este prevăzut în proiect, la cel mult trei luni de la intrarea în vigoare a legii modificate. De asemenea, organizația consideră inutilă existența unor colectori intermediari temporari și solicită eliminarea acestora.

În opinia confederației, menținerea mai multor structuri administrative pentru aceeași activitate duce la costuri suplimentare și diminuează sumele care ajung efectiv la titularii de drepturi. Un colector unic ar reduce cheltuielile administrative și ar simplifica obligațiile comercianților.

IMM România susține introducerea unui sistem în care operatorii economici să obțină o singură licență, printr-o procedură unică, aplicabilă tuturor drepturilor de autor și tuturor domeniilor de creație. Potrivit organizației, utilizatorii nu ar trebui să fie obligați să negocieze condiții diferite cu mai multe organisme de gestiune colectivă.

Confederația solicită ca pentru fiecare tip de activitate economică să existe o metodologie unică de calcul al remunerațiilor, negociată o singură dată cu asociațiile reprezentative, pentru a elimina interpretările diferite și conflictele frecvente.

Un alt punct major vizează stabilirea unei singure remunerații plătite către organismul comun de colectare, care să reflecte valoarea reală a utilizării operelor protejate. IMM România atrage atenția că, pentru majoritatea întreprinderilor mici și mijlocii, muzica ambientală are un rol secundar și nu reprezintă principala sursă de venit.

În acest context, confederația consideră că taxele aplicate magazinelor, mijloacelor de transport sau unităților de cazare ar trebui să fie semnificativ mai mici decât cele percepute cluburilor sau altor activități unde muzica este esențială. În caz contrar, mulți antreprenori ar putea renunța complet la utilizarea muzicii ambientale.

IMM România mai solicită scurtarea termenului pentru depunerea și avizarea metodologiei unice de stabilire a remunerațiilor, de la 90 de zile la maximum 30 de zile, pentru a reduce numărul litigiilor și incertitudinilor din practică. Organizația susține că actualele diferențe între metodologii și controalele multiple generează conflicte și interpretări divergente.

De asemenea, confederația cere implicarea organizațiilor patronale reprezentative la nivel național în negocierile privind stabilirea remunerațiilor, argumentând că acestea reprezintă majoritatea utilizatorilor plătitori și pot contribui la menținerea unui echilibru între interesele economice și drepturile creatorilor.

În final, IMM România solicită introducerea unor limite clare pentru penalitățile aplicate în cazul muzicii ambientale, considerând că sancțiunile actuale sunt disproporționate și depășesc scopul de reparare a prejudiciului, având un caracter excesiv pentru micii operatori economici.