Politica

Florin Jianu a demisionat din PSD și din Parlament. Motivele invocate de fostul ministru

Florin Jianu a demisionat din PSD și din Parlament. Motivele invocate de fostul ministru
Florin Jianu a anunțat că își încheie activitatea politică, renunțând la toate funcțiile deținute, inclusiv la mandatul de parlamentar, pentru a se întoarce la reprezentarea mediului de afaceri. „Antreprenorii au nevoie mai mult ca oricand de o voce, de cineva care sa-i reprezinte si sa-i sprijine”, și-a început anunțul fostul ministru pe rețelele de socializare.

Cum și-a motivat decizia Florin Jianu

Din perspectiva sa, rolul de tehnocrat dedicat mediului de afaceri este prioritar, Florin Jianu afirmând că dorește să rămână „un tehnocrat dedicat intereselor antreprenorilor și antreprenoriatului românesc”.

Florin Jianu a mai precizat că politicile destinate sectorului privat trebuie să fie „lipsite de încărcătură politică” și construite pe baze economice riguroase.

„Avem nevoie de soluții strict economice, bazate pe experiență și studii de impact – este ceea ce îmi propun să pun pe masă împreună cu colegii mei din IMM România”, a declarat Jianu.

În opinia sa, întreprinderile mici și mijlocii constituie fundamentul economiei naționale, iar susținerea lor este crucială pentru a preveni un colaps economic. „Antreprenorii au pus bazele economiei de piață, au modernizat economia și sunt mereu chemați să se sacrifice în perioade de criză. Trebuie să ne asigurăm că vor supraviețui și se vor putea dezvolta în continuare”, a mai precizat Florin Jianu în mesajul său.

Radu Oprea îl va înlocui în Senat

Decizia lui Florin Jianu de a părăsi Parlamentul va duce la o restructurare în componența Senatului.

Mandatul său va fi preluat de Radu Oprea (PSD), care ocupă în prezent funcția de secretar general al guvernului și a deținut anterior portofoliul de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

Acesta urmează să depună jurământul în perioada următoare, odată cu finalizarea etapelor administrative necesare.

Stefan Radu Oprea

Stefan Radu Oprea. Sursă Foto; Facebook

Ce va face mai departe Florin Jianu

După această plecare, Florin Jianu își reia rolul de lider al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), organizație pe care a mai condus-o în trecut și care este recunoscută drept una dintre cele mai relevante platforme de reprezentare a mediului de afaceri din țară.

