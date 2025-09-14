Inflația și sărăcia, motivele invocate de Radu Oprea pentru continuarea plafonării

Secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, consider că măsura plafonării adaosului comercial la alimentele de bază trebuie să rămână în vigoare. „Trebuie menținută plafonarea la alimentele de bază!”, a scris social-democratul într-o postare pe Facebook, argumentându-și afirmația prin patru motive economice și sociale.

Oficialul a reluat, punct cu punct, motivele pentru care consideră necesară continuarea plafonării:

Scumpiri majore înainte de plafonare – „Pentru că înainte de plafonare (iunie 2023) toate știrile erau despre creșterea prețurilor la alimente. Vă readuc aminte: +15% la lapte și pâine, +27% la brânză, +29% la ouă, +33% la cartofi, +55% la zahăr, +31% la unt sau +14% la carne de pui și +16% la carnea de porc”.

Efectul asupra inflației – „Pentru că la 1 an de zile de la aplicarea măsurii de plafonare inflația era de 1,1% la alimentele de bază scăzând de la media de 18%”.

Creșterea producției interne – „Pentru că în ciuda încercării de a speria cetățenii nu a fost penurie de alimente, din contră în anul 2024 producția de carne de porc a crescut cu 9,2% și cu 8,7% cea de carne de pasăre”.

Impactul social – „Pentru că inflația care va crește cu cel puțin 2 puncte procentuale, dacă plafonarea la alimentele de bază dispare, nu afectează pe toți în mod egal. Va fi resimțită în special de cei cu venituri mici. Ar crește riscul pentru 1 milion de români să ajungă în zona sărăciei și a excluziunii sociale. Creșterea tensiunilor social ar putea fi dramatică”.

În încheiere, Oprea a transmis: „PSD susține continuarea măsurii de plafonare la alimentele de bază cu atât mai mult cu cât inflația tinde să treacă de 10%”.

Declarația sa vine după ce purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, afirmase că în cadrul coaliției s-a convenit încetarea plafonării după 1 octombrie și că nu au existat opinii contrare în momentul deciziei.

Afirmațiile au generat reacții în PSD. Sorin Grindeanu a subliniat că partidul nu este de acord cu renunțarea la măsură, iar Adrian Câciu și Mihai Fifor au contestat anunțul, spunând că subiectul nu a fost discutat și validat în coaliție.

La rândul său, ministrul Economiei, Radu Miruță (USR), a precizat pentru Digi24 că nu s-a adoptat oficial nicio hotărâre privind eliminarea plafonării de la 1 octombrie.

Postarea lui Ștefan Radu Oprea vine la scurt timp după reacția fostului ministru al Muncii, Marius Budăi.

Deputatul PSD a afirmat că formațiunea pe care o reprezintă nu este de acord cu eliminarea plafonării adaosului comercial la produsele de bază. Acesta a subliniat că, în cazul în care premierul Ilie Bolojan nu va decide continuarea măsurii, va înainta în PSD și în Parlament o propunere legislativă pentru reintroducerea imediată a plafonării.

„Încetarea plafonării ar fi o catastrofă pentru cetăţenii cu venituri mici, mai ales că inflaţia este în creştere! În schimb, ar fi un cadou pentru corporaţiile din retail! Asta vă doriţi, domnule premier Bolojan? Să distrugeţi oamenii cu venituri mici pentru a le face pe plac marilor comercianţi? Singurii deranjaţi de plafonare sunt marii retaileri! De ce? Pentru că nu pot creşte speculativ preţurile!”, a scris Budăi, duminică.