Fermierii critică eliminarea plafonării adaosului la alimente: Ne pune presiune suplimentară

Fermierii contestă decizia Guvernului de a nu mai plafona adaosul comercial la alimentele de bază, afirmând că această decizie nu va aduce beneficii reale și va pune presiune suplimentară pe producători. „Lucrurile sunt cât se poate de clare. Există două paliere, unul social și unul economic”, a declarat pentru Digi24 Ionuț Lupu, fermier, reprezentant al crescătorilor de vaci de lapte și fost director al APIA. El a subliniat că „orice intervenție a Guvernului în formarea prețului (...) nu poate să producă distorsiuni foarte grave, din păcate”.

Ionuț Lupu a explicat că agricultorii rămân veriga slabă în raport cu procesatorii și retailerii. „Fermierii au o putere foarte mică de negociere”, a afirmat acesta, precizând că „elasticitatea este redusă” și marjele de profit nu pot fi stabilite liber. Întrebat dacă plafonareai-a ajutat sau le-a creat dificultăți, răspunsul a fost ferm: „A pus presiune pe costuri”.

El a amintit că nici plafonările anterioare, fie voluntare sau impuse, nu au oferit avantaje. „În permanență, fermierul aflându-se la baza lanțului de producție, a fost cel mai vulnerabil din acest punct de vedere”, a completat fostul director APIA, demis în februarie 2024.

În ceea ce privește impactul direct asupra consumatorilor, Lupu a recunoscut că există riscul ca prețurile să crească. „Este o așezare a pieței în funcție de cerere și ofertă. Este foarte posibil ca acest lucru să se întâmple, însă nu pot eu, în acest moment, să estimez”, a spus el. În opinia sa, eliminarea plafonării mută presiunea pe procesatori și retaileri, care nu vor mai lucra cu marje controlate.

Fermierul a adăugat că problemele structurale sunt accentuate de secetă. „Seceta este principalul nostru generator de probleme. Fermierii din vest și sud sunt extrem de afectați. Costurile de producție sunt foarte ridicate în această toamnă”, a explicat el, precizând că este dificil de calculat impactul exact asupra prețurilor finale.

Lupu a atras atenția că România produce doar o treime din laptele aflat pe rafturi. „Ne uităm cu toții la acea nenorocită de balanță comercială și vedem un deficit de 800-900 milioane de euro doar la lapte și lactate”, a spus el. În lipsa unor politici aplicate, fermierii rămân extrem de vulnerabili.

„Atât timp cât noi producem 30-35% din laptele de pe raftul magazinelor noastre, fermierul român va fi extrem de vulnerabil în orice discuție sau negociere”, a afirmat acesta.

Întrebat ce alternative vede în locul plafonării, Lupu a subliniat că agricultura are nevoie de sprijin real pentru consolidarea sectorului. „Avem nevoie de credit fiscal, de măsuri care să ne permită investiții în ferme, astfel încât să ne putem consolida”, a explicat el.

Fermierul a remarcat că multe animale ajung în Republica Moldova, unde există investiții consistente. „Ne uităm cu jind la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, acolo unde se fac investiții și multe dintre animalele noastre pleacă pentru a popula fermele din țara vecină”, a spus Lupu. El a cerut Guvernului și Ministerului Agriculturii să fie „mult mai incisivi” atunci când solicită fonduri pentru investiții, avertizând că altfel România riscă să rămână dependentă de importuri.