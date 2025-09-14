Social

Budăi: PSD nu va accepta încetarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază

Budăi: PSD nu va accepta încetarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază
Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a declarat că Partidul Social Democrat nu va accepta încetarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. „Încetarea plafonării ar fi o catastrofă pentru cetăţenii cu venituri mici, mai ales că inflaţia este în creştere”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Budăi: Încetarea plafonării ar fi un cadou pentru corporaţiile din retail

Deputatul PSD a declarat că partidul din care face parte nu va accepta încetarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. El a precizat că va propune în PSD și în Parlament o inițiativă legislativă pentru reintroducerea urgentă a măsurii, dacă premierul Ilie Bolojan nu va prelungi plafonarea.

„Încetarea plafonării ar fi o catastrofă pentru cetăţenii cu venituri mici, mai ales că inflaţia este în creştere! În schimb, ar fi un cadou pentru corporaţiile din retail! Asta vă doriţi, domnule premier Bolojan? Să distrugeţi oamenii cu venituri mici pentru a le face pe plac marilor comercianţi? Singurii deranjaţi de plafonare sunt marii retaileri! De ce? Pentru că nu pot creşte speculativ preţurile!”, a scris Budăi, duminică.

Nu ar fi avut loc discuții în Coaliţie

Budăi a subliniat că în Coaliţie nu au avut loc discuţii privind încetarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază.

„Îi reamintesc premierului Bolojan că susţinerea guvernului are la bază un Acord Politic care prevede că astfel de decizii majore se iau doar prin consens! Dacă încalcă Acordul, premierul este răspunzător de subminarea Coaliţiei şi a propriului guvern! Nu PSD rupe Coaliţia, ci cei care încalcă Acordul care stă la baza Coaliţiei”, a mai spus fostul ministru.

Guvernul a anunţat eliminarea plafonării adaosului

Guvernul a anunţat sâmbătă că decizia de a elimina plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliţia de guvernare.

„Coaliţia a decis, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv, ca prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să fie ultima, deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât şi al comercianţilor”, a transmis, sâmbătă, putătorul de cuvânt, Ioana Ene Dogioiu.

Sursa citată a precizat că săptămâna viitoare premierul va discuta cu reprezentanţii retailerilor pentru a se asigura că neprelungirea plafonării nu va duce la creşteri semnificative de preţuri.

Grindeanu: „Avem nevoie de politici publice care să crească economia”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat sâmbătă că Partidul Social Democrat nu este de acord cu eliminarea plafonului pentru adaosul comercial la alimentele de bază, care ar urma să fie aibă loc de la 1 octombrie, și că această decizie nu a fost discutată în coaliţia de guvernare.

„Avem nevoie de politici publice care să crească economia şi nu care să mute toată greutatea pe spatele celor care muncesc cinstit”, a mai spus acesta.

De asemenea, ministrul Economiei Radu Miruță a declarat că în coaliție nu a avut loc o discuție despre prelungirea sau eliminarea plafonării prețurilor la alimente: „În mod normal, dacă această plafonare se va prelungi sau va fi eliminată, va trebui să fie o decizie în coaliție. Care până acum nu a fost, din informațiile mele”.

  1. Vio spune:
    14 septembrie 2025 la 18:14

    Era ...pe cand n'a fost vazuta, aceasta 'plafonare a la PSD'/ azi o vedem dar ... muie ! Adica va crede cineva ca tot anul pana in august rosiile nu au scazut la pret sub 10 RON de 'plafonate' ce erau ?!? Hai siktiri , PSD !!!!!!!!

