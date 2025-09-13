PSD cere menținerea plafonării prețurilor. Mihai Fifor îl acuză pe Ilie Bolojan de „jocuri de imagine”

Deputatul PSD Mihai Fifor l-a luat la întrebări pe Ilie Bolojan: „Și totuși, domnule Bolojan, ce v-au făcut românii, care deja gâfâie în zodia reformei dumneavoastră?”, a transmis Fifor pe Facebook. Reacția a venit la scurt timp după ce purtătoarea de cuvânt a Guvernului a anunțat că măsura plafonării adaosului comercial la alimentele de bază nu va mai fi prelungită.

În postare, deputatul PSD a subliniat că „românii au nevoie de protecție reală, nu de jocuri de imagine”, în condițiile unei inflații aproape de 10%. El a precizat că, potrivit informațiilor de la colegii săi din ședințele Coaliției, „nu există nicio decizie a Coaliției privind eliminarea plafonării” și că subiectul „nici măcar nu a fost pe ordinea de zi”.

Mihai Fifor a punctat că ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a susținut în ședința de Guvern menținerea plafonării și că declarațiile potrivit cărora aceasta ar urma să fie eliminată sunt „doar zvonuri și orgolii inutile”. „În condițiile unei inflații care rămâne aproape de 10%, menținerea plafonării prețurilor la alimentele de bază nu este doar o măsură socială, ci o măsură de bun-simț”, a spus parlamentarul PSD.

El a adăugat că pentru români „ea înseamnă coșuri de cumpărături mai suportabile, mai puțină presiune pe bugetul fiecărei familii, un strop de stabilitate într-o perioadă de haos și incertitudine economică”.

În mesajul său, Fifor a acuzat-o pe Ioana Dogioiu că s-a grăbit să anunțe „decizii inexistente”, menite doar să „hrănească o vanitate”. „Pentru unii contează mai mult orgoliul de a avea dreptate decât realitatea”, a scris acesta, subliniind că PSD „alege bun-simțul și pune oamenii pe primul loc”.

Parlamentarul a lansat și o întrebare directă către partenerii de guvernare: „Ce spun PNL, USR, UDMR? Sunt de partea oamenilor, sau aleg să le facă traiul și mai greu?”.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat că hotărârea de a nu mai extinde plafonarea adaosului comercial la produsele de bază a fost luată de coaliția de guvernare „fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv”. Declarația acesteia vine după ce Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a spus că va solicita explicații urgente partenerilor de guvernare, susținând că tema nu ar fi fost discutată în coaliție și că social-democrații nu pot susține eliminarea plafonării.

Referindu-se la motivele deciziei, Ioana Dogioiu a subliniat că „decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare”. Ea a amintit că „prelungirea din urmă cu trei luni urma să fie ultima, deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât și al comercianților”.

Astfel, oficialul guvernamental a transmis că renunțarea la măsură era prevăzută încă din momentul ultimei prelungiri, fiind justificată prin efectele negative asupra pieței, chiar dacă pentru consumatori plafonarea a reprezentat o formă de protecție în fața scumpirilor.