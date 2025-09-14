Îl prinde "paltonul" pe Ilie Bolojan la Palatul Victoria? Trei teste care-i pot decide soarta

Dacă mandatul lui Ilie Bolojan a început cu promisiunea „disciplinei și reformei”, toamna 2025 îi aduce cel mai dur reality-show: inflație reaprinsă, austeritate nepopulară și o coaliție fracturată. O felie consistentă, pardon, falie... Nu numai în mesaje.

Pe scurt, șansele lui de a rămâne la Palatul Victoria sunt, astăzi, mai degrabă peste 50%, dar depind de trei teste pe care nu le poate rata. Și pe care România le așteaptă cu resemnarea condamnatului.

Guvernul Bolojan a fost învestit confortabil, cu o majoritate largă și un acord politic ce presupune coabitarea PNL–PSD–USR–UDMR și o rotativă spre 2027 în favoarea PSD. Configurația a fost validată după nominalizarea de către președintele Nicușor Dan. Totuși, în plan politic se simte presiunea PSD, alimentată de ideea – tot mai vehiculată – că social-democrații, dar și liberalii, ar dori să-l înlocuiască pe Bolojan.

Nu e (încă) strategie oficială, ci o lectură analitică a tensiunilor din coaliție, dar simplul fapt că asemenea scenarii circulă arată nervozitatea momentului.

Dar ceea ce așteaptă toată lumea este decizia CCR în privința modificărilor aduse pensionării magistraților. Dacă iese prost, Ilie Bolojan primește o lovitură exact acolo unde îl doare mai tare: în bărbăția și acuratețea deciziilor. Dacă iese bine, atunci are calea deschisă pentru reformarea pensionării celor din sistemul de securitate națională. Asta dacă mai are suficiente resurse de masculinitate.

Guvernul și-a angajat răspunderea pe un pachet dur de consolidare: majorări de TVA/accize din 1 august și reduceri de cheltuieli, plus reorganizări în administrația locală. E cursul scurt clasic „Bolojan”: bani cheltuiți mai bine, aparat mai mic, tăieri în carne vie, fără anestezie. Și uneori fără cap, spun unii. Printre care mă număr.

Problema e timpul! Măsurile au reaprins prețurile, iar inflația mai are doar un mic 0,1 pentru a atinge două cifre. În oglindă, discuțiile cu FMI sunt tensionate, cu prognoze de creștere modeste (≈1% în 2025). Toate acestea lovesc în popularitate acum, în timp ce beneficiile (deficit mai mic, credibilitate fiscală) vin mai târziu. Dacă vin...

Dosarul plafonării adaosurilor la alimente e teritoriul cel mai periculos. Măsura a fost prelungită până la 30 septembrie 2025; disputa este dacă o mai prelungești sau nu, cu inflația aproape de 10%. În ultimele 48 de ore, am văzut mesaje contradictorii: purtătorul de cuvânt al Guvernului a spus că s-a discutat în Coaliție neprelungirea, în timp ce voci PSD au spus public că „nu există o decizie în coaliție” și au cerut revenirea la masa discuțiilor. Ministrul USR al Economiei a susținut, surprinzător poziția PSD. Semnal prost pentru Bolojan.

În contrapunct, PSD a scos pe piață propriul plan de relansare (prime pentru angajarea tinerilor, garanții de stat pentru IMM-uri), adică un contra-narațiune socială la austeritatea liberală. Chiar dacă e prezentat „în cadrul coaliției”, mesajul e clar: PSD vrea să fie protectorul portofelului românilor, PNL – contabilul miop.

Astăzi, Bolojan e favorit să rămână la Palatul Victoria până cel puțin după iarnă. Cheia stă în două decizii în următoarele săptămâni: cum gestionează prețurile la alimente (o soluție pragmatică, nu dogmatică) și ce decide CCR în privința pensionrăii magistraților.

Dacă le bifează pe ambele, își consolidează poziția. Dacă ratează, coaliția are deja pe masă planul B. Și nu este B de la Bolojan...