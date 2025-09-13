Britanicii au descoperit „Blackpool-ul României”. Hotelul lui Hagi și berea ieftină, principalele atracții

Stațiunea Mamaia a intrat recent în atenția britanicilor, care o numesc „Blackpool-ul României”. Cu prețuri accesibile, viață de noapte intensă și plaje cu nisip fin, destinația începe să câștige popularitate printre turiștii străini. Jurnaliștii de la The Sun au scris despre prețurile accesibile de pe litoralul românesc și au lăudat „berea” ieftină.

Publicația britanică a scris că Mamaia este una dintre cele mai populare și accesibile stațiuni de pe litoralul românesc. Aceștia consideră că serviciile de cazare din Mamaia sunt comparabile cu cele din Blackpool, o stațiune foarte apreciată de britanici, situată în nord-vestul Angliei. În articolul publicat recent, britanicii au făcut referire la hotelul lui Gheorghe Hagi.

„Cei care caută o vacanță ieftină, dar cu mult timp de plajă, ar trebui să ia în considerare Mamaia. Este una dintre cele mai populare stațiuni de pe litoralul românesc și, totodată, una dintre cele mai accesibile, găzduind un hotel deținut de un fost fotbalist”, arată jurnaliștii de la The Sun.

De asemenea, aceștia au amintit de cariera impresionantă a tehnicianului.

„În Mamaia, un hotel este deținut chiar de un fotbalist român de legendă, care a fost văzut uneori la bar discutând cu turiștii. Gheorghe Hagi, care a jucat pentru echipa națională a României timp de 17 ani, a cumpărat Hotelul IAKI Conference & Spa în 1999, pe care l-a modernizat complet”, arată ei.

The Sun a publicat și tarifele de cazare aplicate în hotelul lui Hagi.

„În prezent, hotelul dispune de 122 de camere și apartamente spațioase, cu tarife începând de la 60 de euro (aproximativ 52 de lire sterline)”, au mai spus aceștia.

Unul dintre motivele pentru care turiștii britanici sunt încurajați să viziteze România este berea. În țara noastră, o halbă poate fi găsită la mai puțin de 2 lire, ceea ce o face o destinație accesibilă și atractivă pentru vizitatori.

„România este recunoscută ca una dintre cele mai ieftine destinații pentru city break-uri – o bere locală poate costa doar 11 lei (£1,88). Stațiunea este considerată „Blackpool-ul României” datorită accesibilității și atmosferei de petrecere”, arată sursa.

Potrivit britanicilor, hotelul lui Hagi are numeroase recenzii pozitive pe Tripadvisor. Un turist britanic a povestit că a revenit pentru a patra oară la malul Mării Negre, fiind încântat de priveliște și de mâncarea excelentă.

„Aceasta a fost a patra noastră vizită aici și, ca de obicei, priveliștea spre mare a fost magnifică, camera a fost pregătită dinainte cu un pătuț pentru fiica noastră, iar mâncarea excelentă. Am avut ocazia să-l văd din nou pe proprietar: Gheorghe Hagi, cel mai bun fotbalist român din toate timpurile!”, a scris un turist pe platformă.

Conform sursei, zborurile din Marea Britanie spre Constanța sunt accesibile.

„Din Londra Luton se poate zbura către Aeroportul Constanța Kogălniceanu cu tarife începând de la 23 de lire sterline”, au mai spus ei.