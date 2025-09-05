Economie Turismul de pe litoralul românesc, în scădere







BIBI Touroperator trage un semnal de alarmă privind turismul românesc în vara 2025. Potrivit companiei, primele două luni de sezon au adus mai puţini turişti români pe litoral şi în marile oraşe, dar o creştere a sosirilor străinilor pe plajele din România.

Potrivit comunicatului BIBI Touroperator, scăderea turismului intern este rezultatul mai multor factori cumulativi. Valoarea voucherelor de vacanţă a scăzut cu 66%, diminuând puterea de cumpărare a românilor şi afectând direct rezervările pentru destinaţiile locale. Creşterea TVA şi instabilitatea fiscală au generat neîncredere şi au pus presiune pe bugetele familiilor.

Datele furnizate de INS confirmă că sosirile turiştilor români au scăzut cu 4,2% în iunie şi 4,4% în iulie 2025, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. În schimb, turiştii străini au marcat o creştere de 7,2% în iunie şi 0,6% în iulie, consolidând poziţia României pe piaţa de incoming. „Suntem într-un punct critic, sub nivelul anului trecut, în ciuda unui început promiţător în primele luni din 2025”, a subliniat sursa citată.

Pe litoralul românesc, unde există aproape 155.000 de locuri de cazare autorizate, rezervările au scăzut cu 4,2% faţă de 2024. Totuşi, tarifele au crescut cu 3,4%, ajungând la o medie de 1.136 lei per persoană pentru un sejur de 4,6 nopţi. Cele mai căutate staţiuni au fost Mamaia Nord, Jupiter, Saturn şi Eforie Nord, care au cumulat peste 60% din cerere.

Staţiunile montane au pierdut aproximativ 9% din turişti, în timp ce segmentul balnear a crescut uşor, cu 2%. Delta Dunării, o destinaţie considerată de interes, a înregistrat însă o scădere de 10%, deşi tarifele au fost mai accesibile. City-break-urile interne au pierdut circa 10% din turişti, cauzate de costurile crescute şi lipsa unor evenimente majore.

În schimb, turismul rural a avut o creştere de 17%, cu cerere crescută pentru experienţe autentice în zone precum Bucovina, Maramureş şi Cazanele Dunării.

Reprezentanţii BIBI Touroperator consideră că soluţia pentru a depăşi criza în turism este o strategie naţională coerentă, susţinută de măsuri fiscale şi de promovare eficiente. „Absenţa unui Organism de Management al Destinaţiei la nivel naţional şi lipsa unei structuri guvernamentale dedicate turismului limitează dezvoltarea industriei”, arată sursa citată.

România a înregistrat o creştere de 15%, datorită interesului turiştilor străini din Franţa, Marea Britanie şi Polonia. Aderarea la spaţiul Schengen şi participarea la târguri internaţionale au stimulat acest flux, însă lipsa unui brand turistic puternic reduce potenţialul real de dezvoltare.